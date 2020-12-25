178 нових випадків на Волині, 5 990 в Україні загалом: ситуація з коронавірусом за останню добу





Зокрема, захворіли 177 дітей

та 236 медпрацівників. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу госпіталізували – 2 131 особу, сталося 116 летальних випадків, одужало – 8 777 осіб, здійснили 27 975 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).



За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 160 682 особи, одужало – 865 960 осіб, сталося 20 802 летальних випадків. Медики провели 5 953 987 ПЛР-тестувань.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 793 випадки;

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 січня 2021 року.Зокрема, захворіли 177 дітейта 236 медпрацівників. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.Також за минулу добу госпіталізували – 2 131 особу, сталося 116 летальних випадків, одужало – 8 777 осіб, здійснили 27 975 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 160 682 особи, одужало – 865 960 осіб, сталося 20 802 летальних випадків. Медики провели 5 953 987 ПЛР-тестувань.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 793 випадки;Вінницька область – 176 випадків;Волинська область – 178 випадків;Дніпропетровська область – 309 випадків;Донецька область – 234 випадки;Житомирська область – 155 випадків;Закарпатська область – 141 випадок;Запорізька область – 332 випадки;Івано-Франківська область – 153 випадки;Київська область – 362 випадки;Кіровоградська область – 35 випадків;Луганська область – 101 випадок;Львівська область – 315 випадків;Миколаївська область – 328 випадків;Одеська область – 330 випадків;Полтавська область – 299 випадків;Рівненська область – 145 випадків;Сумська область – 224 випадки;Тернопільська область – 107 випадків;Харківська область – 315 випадків;Херсонська область – 90 випадків;Хмельницька область – 168 випадків;Черкаська область – 307 випадків;Чернівецька область – 195 випадків;Чернігівська область – 198 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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