178 нових випадків на Волині, 5 990 в Україні загалом: ситуація з коронавірусом за останню добу
Сьогодні, 09:14
5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 січня 2021 року.
Зокрема, захворіли 177 дітей
та 236 медпрацівників. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу госпіталізували – 2 131 особу, сталося 116 летальних випадків, одужало – 8 777 осіб, здійснили 27 975 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 160 682 особи, одужало – 865 960 осіб, сталося 20 802 летальних випадків. Медики провели 5 953 987 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 793 випадки;
Вінницька область – 176 випадків;
Волинська область – 178 випадків;
Дніпропетровська область – 309 випадків;
Донецька область – 234 випадки;
Житомирська область – 155 випадків;
Закарпатська область – 141 випадок;
Запорізька область – 332 випадки;
Івано-Франківська область – 153 випадки;
Київська область – 362 випадки;
Кіровоградська область – 35 випадків;
Луганська область – 101 випадок;
Львівська область – 315 випадків;
Миколаївська область – 328 випадків;
Одеська область – 330 випадків;
Полтавська область – 299 випадків;
Рівненська область – 145 випадків;
Сумська область – 224 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 315 випадків;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 168 випадків;
Черкаська область – 307 випадків;
Чернівецька область – 195 випадків;
Чернігівська область – 198 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Зокрема, захворіли 177 дітей
та 236 медпрацівників. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу госпіталізували – 2 131 особу, сталося 116 летальних випадків, одужало – 8 777 осіб, здійснили 27 975 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 160 682 особи, одужало – 865 960 осіб, сталося 20 802 летальних випадків. Медики провели 5 953 987 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 793 випадки;
Вінницька область – 176 випадків;
Волинська область – 178 випадків;
Дніпропетровська область – 309 випадків;
Донецька область – 234 випадки;
Житомирська область – 155 випадків;
Закарпатська область – 141 випадок;
Запорізька область – 332 випадки;
Івано-Франківська область – 153 випадки;
Київська область – 362 випадки;
Кіровоградська область – 35 випадків;
Луганська область – 101 випадок;
Львівська область – 315 випадків;
Миколаївська область – 328 випадків;
Одеська область – 330 випадків;
Полтавська область – 299 випадків;
Рівненська область – 145 випадків;
Сумська область – 224 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 315 випадків;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 168 випадків;
Черкаська область – 307 випадків;
Чернівецька область – 195 випадків;
Чернігівська область – 198 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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