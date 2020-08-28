17 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:53
Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день снігу, День порушення обіцянок, День задобрювання телефонного божества, День дитячих винаходів, День канатної дороги і Всесвітній день релігії.
Про це повідомляє УНІАН.
У США - Судний день, День Бенджаміна Франкліна, День гарячого рому з маслом, День обіймів коротунів, День святості людського життя, День бутлегерів, День клієнтського сервісу, в Італії - День святого Антоніо, в Таїланді - День молочних продуктів, у Конго - День пам'яті Патріса Лумумба.
Православна церква 17 січня вшановує пам'ять мучеників Зосими і Феокоста. Саме 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці року. Також з сьогоднішнього дня завершуються різдвяні ворожіння.
Що сьогодні не можна робити
Не варто розповідати, скільки у вас грошей, брати в борг або давати комусь, а ще нічим не хваліться. Постарайтеся не викидати залишки зі столу, частину можна віддати бідним, а решту – тваринам або птахам. Краще з дому не виходити без оберега. На столі повинен бути мед.
Прикмети на 17 січня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- сильний туман - до урожаю ярих;
- багато снігу - влітку будуть добре роїтися бджоли;
- місяць повний - до повені.
17 січня іменини
Іменини у Афанасія, Тадея, Дениса, Пилипа, Олександра, Прохора, Миколи, Тимофія, Павла і Карла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНІАН.
У США - Судний день, День Бенджаміна Франкліна, День гарячого рому з маслом, День обіймів коротунів, День святості людського життя, День бутлегерів, День клієнтського сервісу, в Італії - День святого Антоніо, в Таїланді - День молочних продуктів, у Конго - День пам'яті Патріса Лумумба.
Православна церква 17 січня вшановує пам'ять мучеників Зосими і Феокоста. Саме 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці року. Також з сьогоднішнього дня завершуються різдвяні ворожіння.
Що сьогодні не можна робити
Не варто розповідати, скільки у вас грошей, брати в борг або давати комусь, а ще нічим не хваліться. Постарайтеся не викидати залишки зі столу, частину можна віддати бідним, а решту – тваринам або птахам. Краще з дому не виходити без оберега. На столі повинен бути мед.
Прикмети на 17 січня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- сильний туман - до урожаю ярих;
- багато снігу - влітку будуть добре роїтися бджоли;
- місяць повний - до повені.
17 січня іменини
Іменини у Афанасія, Тадея, Дениса, Пилипа, Олександра, Прохора, Миколи, Тимофія, Павла і Карла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
17 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:53
178 нових випадків на Волині, 5 990 в Україні загалом: ситуація з коронавірусом за останню добу
Сьогодні, 09:14
Під Києвом упав гелікоптер, – ЗМІ
Сьогодні, 07:14
На Волині річка заростає червонокнижною рослиною
Сьогодні, 06:39