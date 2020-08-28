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17 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день снігу, День порушення обіцянок, День задобрювання телефонного божества, День дитячих винаходів, День канатної дороги і Всесвітній день релігії.

Про це повідомляє УНІАН.

У США - Судний день, День Бенджаміна Франкліна, День гарячого рому з маслом, День обіймів коротунів, День святості людського життя, День бутлегерів, День клієнтського сервісу, в Італії - День святого Антоніо, в Таїланді - День молочних продуктів, у Конго - День пам'яті Патріса Лумумба.

Православна церква 17 січня вшановує пам'ять мучеників Зосими і Феокоста. Саме 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці року. Також з сьогоднішнього дня завершуються різдвяні ворожіння.

Що сьогодні не можна робити

Не варто розповідати, скільки у вас грошей, брати в борг або давати комусь, а ще нічим не хваліться. Постарайтеся не викидати залишки зі столу, частину можна віддати бідним, а решту – тваринам або птахам. Краще з дому не виходити без оберега. На столі повинен бути мед.

Прикмети на 17 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сильний туман - до урожаю ярих;

- багато снігу - влітку будуть добре роїтися бджоли;

- місяць повний - до повені.

17 січня іменини
Іменини у Афанасія, Тадея, Дениса, Пилипа, Олександра, Прохора, Миколи, Тимофія, Павла і Карла.

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Теги: Україна, свято, традиції, прикмети
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