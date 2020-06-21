На волинському хлібзаводі побилися керівники
Сьогодні, 20:16
На території підприємства «Ковельхліб» побилися його керівники. У чоловіків виник конфлікт через одного з працівників, якого відсторонили від роботи.
Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області.
Так, 28 квітня минулого року на території підприємства «Ковельхліб», що на вулиці Грушевського, 100, обвинувачений піж час сварки вдарив кулаком в щелепу потерпілого.
У суді обвинувачений свою вину спочатку не визнавав. Чоловік розповів, що він та потерпілий є керівниками підприємства «Ковельхліб», у них існує конфлікт з приводу взаємовідносин з працівниками підприємства. Того дня вони посварилися через одного з працівників, якого потерпілий вважав порушником трудової дисципліни, відсторонивши його від роботи, а він так не думав. З його слів, розмова на підвищених тонах була, однак, удару він не наносив.
Проте під час судових дебатів обвинувачений все ж визнав свою вину та вибачився перед потерпілим.
Винному керівнику підприємства призначили покарання у виді штрафу 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області.
Так, 28 квітня минулого року на території підприємства «Ковельхліб», що на вулиці Грушевського, 100, обвинувачений піж час сварки вдарив кулаком в щелепу потерпілого.
У суді обвинувачений свою вину спочатку не визнавав. Чоловік розповів, що він та потерпілий є керівниками підприємства «Ковельхліб», у них існує конфлікт з приводу взаємовідносин з працівниками підприємства. Того дня вони посварилися через одного з працівників, якого потерпілий вважав порушником трудової дисципліни, відсторонивши його від роботи, а він так не думав. З його слів, розмова на підвищених тонах була, однак, удару він не наносив.
Проте під час судових дебатів обвинувачений все ж визнав свою вину та вибачився перед потерпілим.
Винному керівнику підприємства призначили покарання у виді штрафу 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
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