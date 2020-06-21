На волинському хлібзаводі побилися керівники





Про це повідомляє



Так, 28 квітня минулого року на території підприємства «Ковельхліб», що на вулиці Грушевського, 100, обвинувачений піж час сварки вдарив кулаком в щелепу потерпілого.



У суді обвинувачений свою вину спочатку не визнавав. Чоловік розповів, що він та потерпілий є керівниками підприємства «Ковельхліб», у них існує конфлікт з приводу взаємовідносин з працівниками підприємства. Того дня вони посварилися через одного з працівників, якого потерпілий вважав порушником трудової дисципліни, відсторонивши його від роботи, а він так не думав. З його слів, розмова на підвищених тонах була, однак, удару він не наносив.



Проте під час судових дебатів обвинувачений все ж визнав свою вину та вибачився перед потерпілим.



Винному керівнику підприємства призначили покарання у виді штрафу 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території підприємства «Ковельхліб» побилися його керівники. У чоловіків виник конфлікт через одного з працівників, якого відсторонили від роботи.Про це повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області.Так, 28 квітня минулого року на території підприємства «Ковельхліб», що на вулиці Грушевського, 100, обвинувачений піж час сварки вдарив кулаком в щелепу потерпілого.У суді обвинувачений свою вину спочатку не визнавав. Чоловік розповів, що він та потерпілий є керівниками підприємства «Ковельхліб», у них існує конфлікт з приводу взаємовідносин з працівниками підприємства. Того дня вони посварилися через одного з працівників, якого потерпілий вважав порушником трудової дисципліни, відсторонивши його від роботи, а він так не думав. З його слів, розмова на підвищених тонах була, однак, удару він не наносив.Проте під час судових дебатів обвинувачений все ж визнав свою вину та вибачився перед потерпілим.Винному керівнику підприємства призначили покарання у виді штрафу 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію