Волинський Фаберже просвердлив гусяче яйце понад 11 тисяч разів
Сьогодні, 13:33
Заслужений майстер народної творчості України, волинський Фаберже Анатолій Бойко встановив ще один особистий рекорд.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Як відомо, умілець з Володимира-Волинського Анатолій Бойко працює з яєчною шкарлупою. Чоловік розповів своїм фейсбучним друзям, що йому вдалося просверлити в гусячому яйці 11260 дірок.
«Довго працював над цією роботою. 11260 дірок сверлом 0,3 мм», - написав Анатолій Бойко.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Як відомо, умілець з Володимира-Волинського Анатолій Бойко працює з яєчною шкарлупою. Чоловік розповів своїм фейсбучним друзям, що йому вдалося просверлити в гусячому яйці 11260 дірок.
«Довго працював над цією роботою. 11260 дірок сверлом 0,3 мм», - написав Анатолій Бойко.
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