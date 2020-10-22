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Волинський Фаберже просвердлив гусяче яйце понад 11 тисяч разів

Волинський Фаберже просвердлив гусяче яйце понад 11 тисяч разів
Заслужений майстер народної творчості України, волинський Фаберже Анатолій Бойко встановив ще один особистий рекорд.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Як відомо, умілець з Володимира-Волинського Анатолій Бойко працює з яєчною шкарлупою. Чоловік розповів своїм фейсбучним друзям, що йому вдалося просверлити в гусячому яйці 11260 дірок.

«Довго працював над цією роботою. 11260 дірок сверлом 0,3 мм», - написав Анатолій Бойко.

Волинський Фаберже просвердлив гусяче яйце понад 11 тисяч разів
Волинський Фаберже просвердлив гусяче яйце понад 11 тисяч разів

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Теги: Волинь, рекорд, культура, Анатолій Бойко
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