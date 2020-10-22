Волинський Фаберже просвердлив гусяче яйце понад 11 тисяч разів

Анатолій Бойко встановив ще один особистий рекорд.



Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.



Як відомо, умілець з Володимира-Волинського Анатолій Бойко працює з яєчною шкарлупою. Чоловік розповів своїм фейсбучним друзям, що йому вдалося просверлити в гусячому яйці 11260 дірок.



«Довго працював над цією роботою. 11260 дірок сверлом 0,3 мм», - написав Анатолій Бойко.





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