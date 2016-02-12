В Україні стартує міжнародний онлайн-флешмоб Global Lesya Ukrainka 2021





Як передає



«Друзі, долучайтеся до міжнародного онлайн-флешмобу #GlobalLesyaUkrainka2021, присвяченого 150-річному ювілею видатної поетеси Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки). Мета флешмобу – вшанувати пам’ять великої українки, показавши пам’ятні місця її перебування у різних куточках світу», - йдеться у повідомленні.





Для участі у флешмобі потрібно зробити фото, селфі або записати відео, читаючи твір письменниці українською чи іноземною мовою, на тлі пам’ятника, барельєфу, муралу, меморіальної дошки Лесі Українки, на площі, вулиці, біля установ і підприємств, названих на її честь.



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Фото, селфі або відео треба опублікувати на своїй сторінці у Фейсбуці, вказавши хештег #GlobalLesyaUkrainka2021, країну і місто, де воно було зроблено.



Зазначається, що флешмоб триватиме упродовж 2021 року.



Як повідомлялося, у лютому 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про відзначення 150-річчя Лесі Українки на державному рівні».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Житомирщині у рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки ініціювали міжнародний онлайн-флешмоб Global Lesya Ukrainka 2021.Як передає Укрінформ , про це у Фейсбуці повідомляє Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки.«Друзі, долучайтеся до міжнародного онлайн-флешмобу #GlobalLesyaUkrainka2021, присвяченого 150-річному ювілею видатної поетеси Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки). Мета флешмобу – вшанувати пам’ять великої українки, показавши пам’ятні місця її перебування у різних куточках світу», - йдеться у повідомленні.Для участі у флешмобі потрібно зробити фото, селфі або записати відео, читаючи твір письменниці українською чи іноземною мовою, на тлі пам’ятника, барельєфу, муралу, меморіальної дошки Лесі Українки, на площі, вулиці, біля установ і підприємств, названих на її честь.Читайте також: Премія Лесі Українки назвала переможцівФото, селфі або відео треба опублікувати на своїй сторінці у Фейсбуці, вказавши хештег #GlobalLesyaUkrainka2021, країну і місто, де воно було зроблено.Зазначається, що флешмоб триватиме упродовж 2021 року.Як повідомлялося, у лютому 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про відзначення 150-річчя Лесі Українки на державному рівні».

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