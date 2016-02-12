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В Україні стартує міжнародний онлайн-флешмоб Global Lesya Ukrainka 2021

В Україні стартує міжнародний онлайн-флешмоб Global Lesya Ukrainka 2021
На Житомирщині у рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки ініціювали міжнародний онлайн-флешмоб Global Lesya Ukrainka 2021.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки.

«Друзі, долучайтеся до міжнародного онлайн-флешмобу #GlobalLesyaUkrainka2021, присвяченого 150-річному ювілею видатної поетеси Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки). Мета флешмобу – вшанувати пам’ять великої українки, показавши пам’ятні місця її перебування у різних куточках світу», - йдеться у повідомленні.


Для участі у флешмобі потрібно зробити фото, селфі або записати відео, читаючи твір письменниці українською чи іноземною мовою, на тлі пам’ятника, барельєфу, муралу, меморіальної дошки Лесі Українки, на площі, вулиці, біля установ і підприємств, названих на її честь.

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Фото, селфі або відео треба опублікувати на своїй сторінці у Фейсбуці, вказавши хештег #GlobalLesyaUkrainka2021, країну і місто, де воно було зроблено.

Зазначається, що флешмоб триватиме упродовж 2021 року.

Як повідомлялося, у лютому 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про відзначення 150-річчя Лесі Українки на державному рівні».

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Теги: культура, література, Леся Українка
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