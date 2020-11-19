У трьох містах України вибирають мерів





Про виборчий процес повідомляє



Центральна виборча комісія призначила другий тур виборів у тих населених пунктах, де кандидати на посаду мерів чи міських голів не змогли набрати необхідну кількість голосів.



Бровари



Раніше суд скасував попередні результати голосування за мера й членів міськради. Річ у тім, що під час виборів 25 жовтня була порушена таємниця голосування.



На бюлетенях тоді проставили подвійну нумерацію – на корінці й на самому бюлетені. Відповідно, якщо зіставити корінець і бюлетень, можна було встановити, як голосували виборці. Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.



Кандидати у мери Броварів



чинний міський голова та "ексрегіонал" Ігор Сапожко та "Слуга народу" Дмитро Ратніков.



За результатами виборів 25 жовтня чинний мер Броварів Ігор Сапожко отримав 44,07% голосів виборців, друге місце посів висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков – 13,37%.



Нагадаємо, мешканці Броварів удруге обиратимуть не лише мера, а й депутатів.



Бориспіль



На місцевих виборах 25 жовтня переміг чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук. Він балотувався від партії "Наш край". Однак політик помер 28 жовтня, ще до офіційного оголошення результатів виборів. Його життя забрав COVID-19.



У другому турі візьмуть участь кандидати, що посіли друге і третє місця.



Кандидатами у мери Борисполя є Олег Верес від "Свободи" і Володимир Кондратенко від партії "Удар".



Новгород-Сіверський



У Новгород-Сіверському також призначили повторне голосування через смерть міського голови. На попередніх виборах, що відбулися 25 жовтня, перемогу здобув Олег Бондаренко. На жаль, згодом політик помер від коронавірусу, у нього була двобічна пневмонія та ураження 80% легень.



На посаду голови Новгорода-Сіверського на повторних виборах претендуватиме 8 кандидатів.



Кандидатами у мери Новгород-Сіверського є ексголова Новгород-Сіверської районної ради В'ячеслав Кауфман (партія "Наш край"), заступник голови райдержадміністрації та представник "Слуги народу" Віктор Кропот, чинна секретарка Новгород-Сіверської міськради Людмила Ткаченко від "Рідного дому", колишній заступник міського голови Олександр Могильний, який балотується від партії "Батьківщина", чинний голова Новгород-Сіверської райдержадміністрації Тарас Молочко, в минулому заступник голови райдержадміністрації Павло Плотніков, юрист та помічник судді з Новгорода-Сіверського Дмитро Крупельницький, учасник Революції Гідності та АТО Максим Соловар.

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