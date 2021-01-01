Волинянина засудили за знущання над матір'ю

Уродженця села Низкиничі Іваничівського району судили за психологічне насилля відносно власної матері.Так, чоловік упродовж 2020 року багаторазово, безпричинно та умисно психологічно тиснув на неньку. Це виражалося у словесних образах, погрозах, висловлюваннях в її адресу словами нецензурної лайки, приниженні та залякуванні. Своїми діями син завдав шкоди психічному здоров'ю мами, що виразилось у формі пониження самооцінки, втрати позитивних емоцій, - пише ІА Конкурент.Під час судового процесу потерпіла зазначила, що обвинувачений компенсував їй моральну шкоду та вибачився за скоєне. Вона сказала, що не має до нього більше претензій та просила затвердити між ними угоду про примирення.У підсумку Феміда так і вчинила, призначивши чоловіку узгоджене покарання у вигляді 180 годин громадських робіт.