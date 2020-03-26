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В Чорному морі затонув російський корабель

В Чорному морі затонув російський корабель
Російський суховантаж "Арвін" затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Російський суховантаж затонув в Чорному морі біля берегів Туреччини", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу Mash, в зоні аварії суховантажу "Арвін" погані погодні умови. На місці працюють рятувальники, вони шукають 15 членів екіпажу.

"Зараз до місця спрямовуються не тільки рятувальні служби, а й цивільні судна. За даними турецьких ЗМІ, на російському судні було три рятувальні шлюпки ... Уже відомо, що суховантаж йшов в Бургас", - написали в Mash.

О 13:10 Mash повідомив, що за даними посольства Росії в Анкарі, загиблих під час аварії суховантажу "Арвін" немає.

Але за даними турецьких ЗМІ, під час аварії загинули два члени екіпажу. Трьох - на даний момент - вдалося врятувати.

Нагадаємо в кінці грудня в акваторії Баренцева моря затонуло риболовецьке судно "Онега". В результаті події в воді опинилося 19 осіб, двоє з яких врятовано.

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Теги: Чорне море, Росія, катастрофа
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