В Чорному морі затонув російський корабель
Сьогодні, 17:39
Російський суховантаж "Арвін" затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Російський суховантаж затонув в Чорному морі біля берегів Туреччини", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Telegram-каналу Mash, в зоні аварії суховантажу "Арвін" погані погодні умови. На місці працюють рятувальники, вони шукають 15 членів екіпажу.
"Зараз до місця спрямовуються не тільки рятувальні служби, а й цивільні судна. За даними турецьких ЗМІ, на російському судні було три рятувальні шлюпки ... Уже відомо, що суховантаж йшов в Бургас", - написали в Mash.
О 13:10 Mash повідомив, що за даними посольства Росії в Анкарі, загиблих під час аварії суховантажу "Арвін" немає.
Але за даними турецьких ЗМІ, під час аварії загинули два члени екіпажу. Трьох - на даний момент - вдалося врятувати.
Нагадаємо в кінці грудня в акваторії Баренцева моря затонуло риболовецьке судно "Онега". В результаті події в воді опинилося 19 осіб, двоє з яких врятовано.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Російський суховантаж затонув в Чорному морі біля берегів Туреччини", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Telegram-каналу Mash, в зоні аварії суховантажу "Арвін" погані погодні умови. На місці працюють рятувальники, вони шукають 15 членів екіпажу.
"Зараз до місця спрямовуються не тільки рятувальні служби, а й цивільні судна. За даними турецьких ЗМІ, на російському судні було три рятувальні шлюпки ... Уже відомо, що суховантаж йшов в Бургас", - написали в Mash.
О 13:10 Mash повідомив, що за даними посольства Росії в Анкарі, загиблих під час аварії суховантажу "Арвін" немає.
Але за даними турецьких ЗМІ, під час аварії загинули два члени екіпажу. Трьох - на даний момент - вдалося врятувати.
Нагадаємо в кінці грудня в акваторії Баренцева моря затонуло риболовецьке судно "Онега". В результаті події в воді опинилося 19 осіб, двоє з яких врятовано.
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