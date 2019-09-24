Волинські пенсіонери отримують одні з найнижчих пенсій в Україні





Водночас пенсіонери в Чернігівській області отримують близько 2,2 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України, - пише



Зазначається, що середня пенсія в Україні становить 3,5 тис. грн. Незважаючи на це, у кількох регіонах виплати не досягають і 3 тис. грн. До числа регіонів з найнижчими пенсіями входить і Волинь.



Які пенсії отримують українці:



Київ – 4769 грн;

Донецька область – 4516 грн;

Луганська область – 4201 грн;

Дніпропетровська область – 3954 грн;

Запорізька область – 3696 грн;

Київська область – 3563 грн;

Харківська область – 3561 грн;

Полтавська область – 3439 грн;

Одеська область – 3343 грн;

Миколаївська область – 3276 грн;

Львівська область – 3199 грн;

Сумська область – 3191 грн;

Чернівецька область – 3175 грн.

Кіровоградська область – 3153 грн;

Черкаська область – 3139 грн;

Житомирська область – 3078 грн;

Івано-Франківська область – 3032 грн;

Херсонська область – 3025 грн;

Рівненська область – 2994 грн;

Вінницька область – 2992 грн;

Хмельницька область – 2968 грн;

Волинська область – 2968 грн;

Закарпатська область – 2814 грн;

Тернопільська область – 2753 грн;

Чернігівська область – 2228 грн;





Як отримати високу пенсію



Мати повний стаж. Зараз, щоб отримати повний стаж, потрібно безперервно працювати щонайменше із 25 до 60 років, тобто мати 35 років стажу. Без офіційного оформлення претендувати на гідну виплату не доведеться.



Працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щорічно. І щоб не опинитися в пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вища "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.



Роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість співробітників працює "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини згідно з Трудовим кодексом. Якщо це не спрацює, варто задуматися про звільнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні найвищу пенсію отримують жителі Києва (4769 грн), також високі середні виплати в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.Водночас пенсіонери в Чернігівській області отримують близько 2,2 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України, - пише Обозреватель. Зазначається, що середня пенсія в Україні становить 3,5 тис. грн. Незважаючи на це, у кількох регіонах виплати не досягають і 3 тис. грн. До числа регіонів з найнижчими пенсіями входить і Волинь.Які пенсії отримують українці:Київ – 4769 грн;Донецька область – 4516 грн;Луганська область – 4201 грн;Дніпропетровська область – 3954 грн;Запорізька область – 3696 грн;Київська область – 3563 грн;Харківська область – 3561 грн;Полтавська область – 3439 грн;Одеська область – 3343 грн;Миколаївська область – 3276 грн;Львівська область – 3199 грн;Сумська область – 3191 грн;Чернівецька область – 3175 грн.Кіровоградська область – 3153 грн;Черкаська область – 3139 грн;Житомирська область – 3078 грн;Івано-Франківська область – 3032 грн;Херсонська область – 3025 грн;Рівненська область – 2994 грн;Вінницька область – 2992 грн;Хмельницька область – 2968 грн;Волинська область – 2968 грн;Закарпатська область – 2814 грн;Тернопільська область – 2753 грн;Чернігівська область – 2228 грн;Як отримати високу пенсіюЗараз, щоб отримати повний стаж, потрібно безперервно працювати щонайменше із 25 до 60 років, тобто мати 35 років стажу. Без офіційного оформлення претендувати на гідну виплату не доведеться.Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щорічно. І щоб не опинитися в пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вища "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.Роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість співробітників працює "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини згідно з Трудовим кодексом. Якщо це не спрацює, варто задуматися про звільнення.

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