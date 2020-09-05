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«Старий Луцьк» впевнено переміг «Черкаських Мавп»

«Старий Луцьк» впевнено переміг «Черкаських Мавп»
БК «Старий Луцьк» впевнено переміг «Черкаських Мавп». Відтак, наша команда везе з Черкас дві перемоги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Старт поєдинку дав надію вболівальниками господарів, однак волиняни дуже швидко відіграли відставання і вийшли вперед. 7 очок для своєї команди заробив капітан Федчук, не відставали й інші гравці. Незважаючи на велику перевагу у рахунку, у «Старого Луцька» була проблема зі штрафними кидками. Тим не менш, чверть завершилася з величезною перевагою волинян 5-32.

Тренерський штаб гостей активно застосовував ротацію. Приємно, що всі гравці «Старого Луцька» виглядали впевнено як індивідуально, так і у командних взаємодіях. Вже на старті другої чверті наставник господарів був змушений брати тайм-аут, але це не принесло жодного зиску. За кілька десятків секунд дві «трьохи» закинув Прозапас. Загалом, систематично влучали й інші гравці «Старого Луцька». За другу чверть наші баскетболісти здобули ще 32 очка – на велику перерву команди пішли за рахунку 14-64 на користь команди Володимира Журжія.

Після великої перерви черкащанам вдалися декілька результативних атак. Варто відзначити активні дії Мельника, який був лідером у своїй команді. У гостей активним та результативним був Тютюнник: його середні влучання були «на часі». Неприємними новинами для наставників стали пошкодження Семерича та Унгуряна. Третя чверть стала для «Черкаських мавп» переможною, але різниця у рахунку залишалася все ще суттєвою 31-80.

В останній чверті команда Володимира Журжія заграла активніше. Передусім, варто відзначити гру лучан у захисті. За десять хвилин господарі заробили лише 4 очки. В атаці теж все складалося вдало. Зрештою, «Старий Луцьк» довів матч до заслуженої перемоги 35-101. Відзначаємо у нашій команді 17 очок та 7 підбирань Олександра Прозапаса та дабл-дабл(13 очок та 11 підбирань) Максима Дейни.

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Теги: баскетбол, спорт, Волинь
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