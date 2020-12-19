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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 18 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 18 січня
У Волинській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

У Луцьку прогнозують хмарну погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22° морозу, вдень 16-18° морозу.

На території області теж не прогнозують істотних опадів, але попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23° морозу, вдень 13-18° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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