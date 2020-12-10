На Волині оштрафували підприємицю, яка без ліцензії торгувала алкоголем





Рішення суду з’явилося 15 січня. Про це



Рожищенський районний суд розглянув матеріали про порушення порядку провадження господарської діяльності підприємицею, яка здійснювала торгівлю алкогольними напоями без наявної на те ліцензії.



На підприємицю наклали стягнення у вигляді штрафу в сумі 17 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище за порушення порядку провадження господарської діяльності підприємицю притягнули до адміністративної відповідальності.Рішення суду з’явилося 15 січня. Про це Район.Рожище повідомили у відділі поліцейської діяльності.Рожищенський районний суд розглянув матеріали про порушення порядку провадження господарської діяльності підприємицею, яка здійснювала торгівлю алкогольними напоями без наявної на те ліцензії.На підприємицю наклали стягнення у вигляді штрафу в сумі 17 000 гривень.

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