На Волині оштрафували підприємицю, яка без ліцензії торгувала алкоголем
Сьогодні, 04:04
У місті Рожище за порушення порядку провадження господарської діяльності підприємицю притягнули до адміністративної відповідальності.
Рішення суду з’явилося 15 січня. Про це Район.Рожище повідомили у відділі поліцейської діяльності.
Рожищенський районний суд розглянув матеріали про порушення порядку провадження господарської діяльності підприємицею, яка здійснювала торгівлю алкогольними напоями без наявної на те ліцензії.
На підприємицю наклали стягнення у вигляді штрафу в сумі 17 000 гривень.
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Рішення суду з’явилося 15 січня. Про це Район.Рожище повідомили у відділі поліцейської діяльності.
Рожищенський районний суд розглянув матеріали про порушення порядку провадження господарської діяльності підприємицею, яка здійснювала торгівлю алкогольними напоями без наявної на те ліцензії.
На підприємицю наклали стягнення у вигляді штрафу в сумі 17 000 гривень.
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