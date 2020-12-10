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На Волині оштрафували підприємицю, яка без ліцензії торгувала алкоголем

На Волині оштрафували підприємицю, яка без ліцензії торгувала алкоголем
У місті Рожище за порушення порядку провадження господарської діяльності підприємицю притягнули до адміністративної відповідальності.

Рішення суду з’явилося 15 січня. Про це Район.Рожище повідомили у відділі поліцейської діяльності.

Рожищенський районний суд розглянув матеріали про порушення порядку провадження господарської діяльності підприємицею, яка здійснювала торгівлю алкогольними напоями без наявної на те ліцензії.

На підприємицю наклали стягнення у вигляді штрафу в сумі 17 000 гривень.

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Теги: алкоголь, ліцензія, Рожище, штраф, суд, підприємиця
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