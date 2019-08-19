У селі на Волині створили «потяг» із санчат. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У селі Хорлупи Підгайцівської громади ось уже другий рік поспіль організовують масштабну розвагу для діток.
Місцевий староста Василь Грудік разом із однодумцями проводять захопливу забаву – збирають у єдину ланку санчата й так гасають рідним селом. Інформують на сайті Підгайцівської громади.
Цього року встановили рекордну планку, яка й стане мірилом для року наступного – 23 учасники.
"Ідея зробити дитяче свято виникла спонтанно. Минулого року ми із сусідом взяли своїх діток, створили ланцюжок із трьох санчат й почали так тягнути. Проте поступово під час цього заїзду до нас почали приєднуватися діти. Ще і ще, ще і ще. Вже тоді вирішили цього року повторити. Щиро радію, що все вдалося!", – зазначив Василь Грудік.
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Місцевий староста Василь Грудік разом із однодумцями проводять захопливу забаву – збирають у єдину ланку санчата й так гасають рідним селом. Інформують на сайті Підгайцівської громади.
Цього року встановили рекордну планку, яка й стане мірилом для року наступного – 23 учасники.
"Ідея зробити дитяче свято виникла спонтанно. Минулого року ми із сусідом взяли своїх діток, створили ланцюжок із трьох санчат й почали так тягнути. Проте поступово під час цього заїзду до нас почали приєднуватися діти. Ще і ще, ще і ще. Вже тоді вирішили цього року повторити. Щиро радію, що все вдалося!", – зазначив Василь Грудік.
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