У селі на Волині створили «потяг» із санчат. ФОТО





Місцевий староста Василь Грудік разом із однодумцями проводять захопливу забаву – збирають у єдину ланку санчата й так гасають рідним селом. Інформують



Цього року встановили рекордну планку, яка й стане мірилом для року наступного – 23 учасники.



"Ідея зробити дитяче свято виникла спонтанно. Минулого року ми із сусідом взяли своїх діток, створили ланцюжок із трьох санчат й почали так тягнути. Проте поступово під час цього заїзду до нас почали приєднуватися діти. Ще і ще, ще і ще. Вже тоді вирішили цього року повторити. Щиро радію, що все вдалося!", – зазначив Василь Грудік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Хорлупи Підгайцівської громади ось уже другий рік поспіль організовують масштабну розвагу для діток.Місцевий старостаразом із однодумцями проводять захопливу забаву – збирають у єдину ланку санчата й так гасають рідним селом. Інформують на сайті Підгайцівської громади Цього року встановили рекордну планку, яка й стане мірилом для року наступного – 23 учасники."Ідея зробити дитяче свято виникла спонтанно. Минулого року ми із сусідом взяли своїх діток, створили ланцюжок із трьох санчат й почали так тягнути. Проте поступово під час цього заїзду до нас почали приєднуватися діти. Ще і ще, ще і ще. Вже тоді вирішили цього року повторити. Щиро радію, що все вдалося!", – зазначив Василь Грудік.

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