Юний винахідник з Волині у 16 років отримав всеукраїнське визнання

Максим Шумаков - один з наймолодших винахідників на Волині. У 16 років отримав всеукраїнське визнання завдяки розробці системи відстеження переміщення безпілотників. Нині хлопець навчається в Українському Католицькому Університеті.







Зараз хлопцю 19. На канікулах прийшов до Княгининівського ліцею відвідати свого першого учителя, який прищепив тоді ще школяру, любов до програмування.



У 9 класі, говорить педагог Фелікс Костукевич, його учень захопився ще й фізикою.



"Коли він побачив, що ті ж самі фізичні моделі можна моделювати на комп’ютері, він вирішив ці речі поєднати". Саме у ліцеї хлопець здобув перші знання з інженерії.



Паралельно із навчанням у ліцеї Максим відвідував Малу Академію наук. Там стартувала робота над першим винаходом.



"Це було в 10 класі. Я створив систему для безперешкодного відстеження БЛА. Загалом він складався з відеокамери та системи датчиків", - каже винахідник.



В Малій Академії наук кажуть: аналогів винаходу Максима в Україні досі немає.



"Ця система може працювати і для наземних безпілотних апаратів. Але, ми, зокрема, більше орієнтувались на БЛА. Це було частково зумовлено тією ситуацією, що є на сході України, - каже керівник гуртка інформатики академії Тарас Щегельський, який викладав у Максима.



Зі слів викладача, подібні пристрої можуть використовуватись під час рятувальних робіт у пошуку травмованих, у сільському господарстві, у наукових дослідженнях, для фотографування та відеознімання об’єктів під час військових дій.



На момент створення собівартість винаходу була 30 доларів США. Апарат Максим тоді презентував на кількох Всеукраїнських конкурсах, але винахід так і не запатентував.



Нині пристрій зберігається в лабораторії Українського Католицького Університету. Максим працює над удосконаленням проєкту, чи запатентує його, ще не вирішив. Паралельно хлопець розробляє чотирьохбітний процесор.



Після українського університету Максим планує продовжити навчання за кордоном. Мріє про ступінь доктора наук. Але працювати, каже, повернеться в Україну.





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