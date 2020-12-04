Волинську лікарню відремонтують, щоб зробити більш доступною для людей з інвалідністю





Про це пишуть



Торги для пошуку підрядника комунальне підприємство «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради вже оголосило. Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 січня.



Очікувана вартість робіт становить 164 тисячі гривень.



Поточний ремонт включатиме розбирання цегляних перегородок, розширення дверного прорізу, улаштування перегородок із піноблоків, заміну дверей, поліпшене штукатурення стін, ґрунтування поверхонь, улаштування нового покриття з керамічних плиток на підлозі, шпаклювання та поліпшене фарбування стелі, стін, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, монтаж пандусу, металоконструкцій огороджень, улаштування покриття східців із тротуарної плитки та покриття з бруківки біля входу, заміну зливів, водостічних труб, встановлення інформаційних табличок шрифтом Брайля, облаштування поручнів, зокрема пристінних, тощо.



Роботи мають завершитися до 28 лютого 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній інфекційній лікарні, що на вулиці Шевченка, 30 в місті Луцьку, здійснять поточний ремонт задля забезпечення належної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.Про це пишуть Волинські новини Торги для пошуку підрядника комунальне підприємство «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради вже оголосило. Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 січня.Очікувана вартість робіт становить 164 тисячі гривень.Поточний ремонт включатиме розбирання цегляних перегородок, розширення дверного прорізу, улаштування перегородок із піноблоків, заміну дверей, поліпшене штукатурення стін, ґрунтування поверхонь, улаштування нового покриття з керамічних плиток на підлозі, шпаклювання та поліпшене фарбування стелі, стін, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, монтаж пандусу, металоконструкцій огороджень, улаштування покриття східців із тротуарної плитки та покриття з бруківки біля входу, заміну зливів, водостічних труб, встановлення інформаційних табличок шрифтом Брайля, облаштування поручнів, зокрема пристінних, тощо.Роботи мають завершитися до 28 лютого 2021 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію