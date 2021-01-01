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У Харкові чоловік, який страждає розладами психіки, «замінував» газопровід

У Харкові чоловік, який страждає розладами психіки, «замінував» газопровід
У Харкові чоловік, який страждає психічними розладами, погрожував підірвати газопровід, який веде до міста.

Про це інформують на сайті Нацполіції.

Увечері 16 січня 49-річний харків’янин зателефонував до диспетчерської служби ДСНС та повідомив про такий намір.

Правоохоронці перевірили інформацію та оперативно відшукали його. На момент прибуття поліції чоловік перебував в неадекватному стані.

Його сусіди підтвердили, що він має проблеми з психікою, а також регулярно зловживає алкоголем.

Місцеві правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання щодо доправлення чоловіка до медичного закладу.

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Теги: псевдомінер, газопровід, поліція, психічні розлади
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