У Харкові чоловік, який страждає розладами психіки, «замінував» газопровід





Про це інформують на сайті



Увечері 16 січня 49-річний харків’янин зателефонував до диспетчерської служби ДСНС та повідомив про такий намір.



Правоохоронці перевірили інформацію та оперативно відшукали його. На момент прибуття поліції чоловік перебував в неадекватному стані.



Його сусіди підтвердили, що він має проблеми з психікою, а також регулярно зловживає алкоголем.



Місцеві правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування) Кримінального кодексу України.



Нині вирішується питання щодо доправлення чоловіка до медичного закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові чоловік, який страждає психічними розладами, погрожував підірвати газопровід, який веде до міста.Про це інформують на сайті Нацполіції Увечері 16 січня 49-річний харків’янин зателефонував до диспетчерської служби ДСНС та повідомив про такий намір.Правоохоронці перевірили інформацію та оперативно відшукали його. На момент прибуття поліції чоловік перебував в неадекватному стані.Його сусіди підтвердили, що він має проблеми з психікою, а також регулярно зловживає алкоголем.Місцеві правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування) Кримінального кодексу України.Нині вирішується питання щодо доправлення чоловіка до медичного закладу.

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