Під Широкиним окупанти стріляли з протитанкових гранатометів
Сьогодні, 00:20
Протягом поточної доби, 17 січня, на переважній кількості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Окрім того, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Окрім того, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На території управління «Волиньобленерго» живе родина сов. ФОТО
Сьогодні, 01:26
Під Широкиним окупанти стріляли з протитанкових гранатометів
Сьогодні, 00:20
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинську лікарню відремонтують, щоб зробити більш доступною для людей з інвалідністю
17 січень, 22:41
У Києві в спецмашинах «плавлять» сніг з доріг та тротуарів
17 січень, 22:20