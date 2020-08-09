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Під Широкиним окупанти стріляли з протитанкових гранатометів

Під Широкиним окупанти стріляли з протитанкових гранатометів
Протягом поточної доби, 17 січня, на переважній кількості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Окрім того, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

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Теги: штаб, ООС, зведення, обстріли, перемир'я
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