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У Києві в спецмашинах «плавлять» сніг з доріг та тротуарів

У Києві в спецмашинах «плавлять» сніг з доріг та тротуарів
Сніг із доріг та тротуарів столиці прибирають із використанням мобільних снігоплавильних установок, кожна з яких плавить до 60 тонн снігу за годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця, першою в Україні, придбала 2 мобільних снігоплавильних установки «TRECAN 60-PD» виробництва Канади", - зазначив мер.

За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки використанню такої спецтехніки місто економить гроші на пальному, і швидше прибирає сніг з київських доріг.

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Теги: сніг, Київ, снігоплавильна машина
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Коментарі 1
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А куди ВОДА дівається після "плавлення" на тротуарі? Під колеса водіям, де створює слизоту?
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