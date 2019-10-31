У Києві в спецмашинах «плавлять» сніг з доріг та тротуарів





Як передає Віталій Кличко у Телеграмі.



"Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця, першою в Україні, придбала 2 мобільних снігоплавильних установки «TRECAN 60-PD» виробництва Канади", - зазначив мер.



За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки використанню такої спецтехніки місто економить гроші на пальному, і швидше прибирає сніг з київських доріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сніг із доріг та тротуарів столиці прибирають із використанням мобільних снігоплавильних установок, кожна з яких плавить до 60 тонн снігу за годину.Як передає Укрінформ , про це повідомив Київський міський головау Телеграмі."Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця, першою в Україні, придбала 2 мобільних снігоплавильних установки «TRECAN 60-PD» виробництва Канади", - зазначив мер.За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки використанню такої спецтехніки місто економить гроші на пальному, і швидше прибирає сніг з київських доріг.

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