У Києві в спецмашинах «плавлять» сніг з доріг та тротуарів
Сьогодні, 22:20
Сніг із доріг та тротуарів столиці прибирають із використанням мобільних снігоплавильних установок, кожна з яких плавить до 60 тонн снігу за годину.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
"Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця, першою в Україні, придбала 2 мобільних снігоплавильних установки «TRECAN 60-PD» виробництва Канади", - зазначив мер.
За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки використанню такої спецтехніки місто економить гроші на пальному, і швидше прибирає сніг з київських доріг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
"Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця, першою в Україні, придбала 2 мобільних снігоплавильних установки «TRECAN 60-PD» виробництва Канади", - зазначив мер.
За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки використанню такої спецтехніки місто економить гроші на пальному, і швидше прибирає сніг з київських доріг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А куди ВОДА дівається після "плавлення" на тротуарі? Під колеса водіям, де створює слизоту?
Останні новини
У Києві в спецмашинах «плавлять» сніг з доріг та тротуарів
Сьогодні, 22:20
Волинянин пропонував хабар патрульним, які складали на його товариша протокол через несправне авто
Сьогодні, 21:45
У селі на Волині створили «потяг» із санчат. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 січня
Сьогодні, 20:57
На волинському хлібзаводі побилися керівники
Сьогодні, 20:16