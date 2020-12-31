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Водій, який у Луцьку на смерть збив жінку, відбувся умовним

Водій, який у Луцьку на смерть збив жінку, відбувся умовним
Водій, який минулого року на смерть збив жінку на проспекті Перемоги у Луцьку, отримав умовне покарання на два роки.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА Волинські новини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 червня минулого року. Водій Citroen Jumpy, рухаючись зі швидкістю 55 кілометрів на годину проспектом Перемоги, не зупинився на червоний сигнал світлофора,та допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Як повідомляли ЗМІ, пішохідну відкинуло на кілька десятків метрів. В результаті отриманих травм жінка померла у відділені реанімації КЗ «Луцька міська клінічна лікарня».

Водій у суді повністю визнав свою вину. Чоловік щиро розкаювався у вчиненому, просив вибачення у потерпілих та суворо його не карати, вказуючи про часткове відшкодування шкоди.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням водійського посвідчення на два роки, однак змінив це покарання на два роки умовного.

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Теги: аварія, Перемоги, жінка, смерть, водій, суд, вирок
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