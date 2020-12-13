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На території управління «Волиньобленерго» живе родина сов. ФОТО

На території управління «Волиньобленерго» живе родина сов. ФОТО
Цьогоріч ПрАТ "Волиньобленерго" запровадила ініціативу із розміщення годівничок для птахів.

Попри те, що на Волині зими стали суттєво теплішими, птахи потерпають не так від низьких температур, як від браку їжі. Про це інформують на facebook-сторінці компанії.

"Торік розмістили гнізда-дуплянки для соколів-боривітрів, оскільки в природних умовах у них часто виникають труднощі з житлом", - йдеться в дописі.

Також на території управління мешкає родина сов вухатих. Ці птахи дуже полохливі та чутливі. Навіть шум вітру заважає їм на полюванні, а названі вони вухатими через характерні "вушка", а не через свій слух.

На території управління «Волиньобленерго» живе родина сов. ФОТО

"Сьогодні одна із сов прилаштувалася для денного сну на новорічній ялинці – її і вдалося сфотографувати!
У нас у тренді – бути екофрендлі!", - запевняють у компанії.

На території управління «Волиньобленерго» живе родина сов. ФОТО
На території управління «Волиньобленерго» живе родина сов. ФОТО

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Теги: Волиньобленерго, сова, птахи
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