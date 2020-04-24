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В Одесі сталася пожежа у приватному готелі: є загиблий

В Одесі сталася пожежа у приватному готелі: є загиблий
На вулиці Посмітного 10/12, що на Аркадії в Одесі, загорівся триповерховий будинок, в якому розташовується готель.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Пожежа охопила площу в 1,5 тисяч квадратних метрів. Палає увесь дах будівлі.

На місці знаходиться дві бригади швидкої допомоги. Видання повідомляє, що під час пожежі постраждала як мінімум одна людина. Чоловіка вивели з палаючого готелю, медики надають йому першу допомогу.

Станом на 22.20 відомо, що одна людина загинула.


Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок знаходиться в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температуру. Бризки моментально замерзають на їх костюмах.

В патрульній поліції повідомили, що на час гасіння пожежі проїзд по Посмітного між Аркадійським та Полуничним провулками перекрили.

На місці НП працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.


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Теги: Одеса, готель, пожежа
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