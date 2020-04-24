В Одесі сталася пожежа у приватному готелі: є загиблий
Сьогодні, 02:05
На вулиці Посмітного 10/12, що на Аркадії в Одесі, загорівся триповерховий будинок, в якому розташовується готель.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання "Думская".
Пожежа охопила площу в 1,5 тисяч квадратних метрів. Палає увесь дах будівлі.
На місці знаходиться дві бригади швидкої допомоги. Видання повідомляє, що під час пожежі постраждала як мінімум одна людина. Чоловіка вивели з палаючого готелю, медики надають йому першу допомогу.
Станом на 22.20 відомо, що одна людина загинула.
Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок знаходиться в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температуру. Бризки моментально замерзають на їх костюмах.
В патрульній поліції повідомили, що на час гасіння пожежі проїзд по Посмітного між Аркадійським та Полуничним провулками перекрили.
На місці НП працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.
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Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання "Думская".
Пожежа охопила площу в 1,5 тисяч квадратних метрів. Палає увесь дах будівлі.
На місці знаходиться дві бригади швидкої допомоги. Видання повідомляє, що під час пожежі постраждала як мінімум одна людина. Чоловіка вивели з палаючого готелю, медики надають йому першу допомогу.
Станом на 22.20 відомо, що одна людина загинула.
Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок знаходиться в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температуру. Бризки моментально замерзають на їх костюмах.
В патрульній поліції повідомили, що на час гасіння пожежі проїзд по Посмітного між Аркадійським та Полуничним провулками перекрили.
На місці НП працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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