В Одесі сталася пожежа у приватному готелі: є загиблий





Про це повідомляє



Пожежа охопила площу в 1,5 тисяч квадратних метрів. Палає увесь дах будівлі.



На місці знаходиться дві бригади швидкої допомоги. Видання повідомляє, що під час пожежі постраждала як мінімум одна людина. Чоловіка вивели з палаючого готелю, медики надають йому першу допомогу.



Станом на 22.20 відомо, що одна людина загинула.





Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок знаходиться в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температуру. Бризки моментально замерзають на їх костюмах.



В патрульній поліції повідомили, що на час гасіння пожежі проїзд по Посмітного між Аркадійським та Полуничним провулками перекрили.



На місці НП працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Посмітного 10/12, що на Аркадії в Одесі, загорівся триповерховий будинок, в якому розташовується готель.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання "Думская" Пожежа охопила площу в 1,5 тисяч квадратних метрів. Палає увесь дах будівлі.На місці знаходиться дві бригади швидкої допомоги. Видання повідомляє, що під час пожежі постраждала як мінімум одна людина. Чоловіка вивели з палаючого готелю, медики надають йому першу допомогу.Станом на 22.20 відомо, що одна людина загинула.Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок знаходиться в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температуру. Бризки моментально замерзають на їх костюмах.В патрульній поліції повідомили, що на час гасіння пожежі проїзд по Посмітного між Аркадійським та Полуничним провулками перекрили.На місці НП працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.

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