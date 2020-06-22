У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 08:39
У Луцьку позашляховик на швидкості понад 40 км/год під час різкого повороту, не врахувавши ожеледицю, в’їхав у кав'ярню «Kava Avenue».
Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".
Автопригода сталася на парковці біля гіпермаркету «Там Там». На щастя, у момент ДТП в кав’ярні, окрім касира, нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.
За кермом позашляховика BMW X5 перебував молодий хлопець, який, зі слів очевидців та охоронців, хотів похизуватися перед товаришами.
Власник кав’ярні оцінив збитки вартістю у 150 000 грн.
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Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".
Автопригода сталася на парковці біля гіпермаркету «Там Там». На щастя, у момент ДТП в кав’ярні, окрім касира, нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.
За кермом позашляховика BMW X5 перебував молодий хлопець, який, зі слів очевидців та охоронців, хотів похизуватися перед товаришами.
Власник кав’ярні оцінив збитки вартістю у 150 000 грн.
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Коментарі 1
Скільки вже тих мажорів розвелось, а кажуть погано живеться?!
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У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 08:39