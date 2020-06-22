У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню. ФОТО





Про це з посиланням на очевидців повідомляють



Автопригода сталася на парковці біля гіпермаркету «Там Там». На щастя, у момент ДТП в кав’ярні, окрім касира, нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.



За кермом позашляховика BMW X5 перебував молодий хлопець, який, зі слів очевидців та охоронців, хотів похизуватися перед товаришами.



Власник кав’ярні оцінив збитки вартістю у 150 000 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку позашляховик на швидкості понад 40 км/год під час різкого повороту, не врахувавши ожеледицю, в’їхав у кав'ярню «Kava Avenue».Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини" Автопригода сталася на парковці біля гіпермаркету «Там Там». На щастя, у момент ДТП в кав’ярні, окрім касира, нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.За кермом позашляховика BMW X5 перебував молодий хлопець, який, зі слів очевидців та охоронців, хотів похизуватися перед товаришами.Власник кав’ярні оцінив збитки вартістю у 150 000 грн.

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