вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі відбулася акція протесту проти «тарифного геноциду»

У Ковелі відбулася акція протесту проти «тарифного геноциду»
Учора, 17 січня, у Ковелі на площі Героїв Майдану біля Будинку рад відбулася протестна акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Організатором заходу виступив координаційний комітет ветеранів та пенсіонерів силових структур Ковеля та Ковельського району, повідомляє "Ковель Медіа".

Незважаючи на холодну погоду, тріскучий мороз, під стіни міськради прийшло чимало людей. Вони висловлювали своє кричуще обурення різким зростанням цін на природний газ та електроенергію для населення під час пандемії, називали дії влади такими, що ведуть до навмисного і безповоротного знищення власного народу – до геноциду.

Говорили про введення єдиного порядку розрахунку справедливих тарифів на комунальні послуги, а також скаржилися на низькі пенсії та доходи у порівнянні з високими цінами, зокрема і на продукти харчування. Закликали нову владу Ковеля підтримати людей своїми рішеннями і діями.

У Ковелі відбулася акція протесту проти «тарифного геноциду»
У Ковелі відбулася акція протесту проти «тарифного геноциду»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, тарифи, акція протесту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 18 січня
Сьогодні, 09:05
У Ковелі відбулася акція протесту проти «тарифного геноциду»
Сьогодні, 09:00
В Україні – найменший добовий показник кількості захворілих на коронавірус за декілька місяців
Сьогодні, 08:48
У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 08:39
Юний винахідник з Волині у 16 років отримав всеукраїнське визнання
Сьогодні, 08:22
Схожі новини
У Ковелі подорожчає вода У Ковелі подорожчає вода
19 листопад, 2020, 11:54
У місті на Волині знизили тарифи на тепло та гарячу воду У місті на Волині знизили тарифи на тепло та гарячу воду
14 серпень, 2020, 02:13
У місті на Волині підняли тарифи на медичні послуги У місті на Волині підняли тарифи на медичні послуги
10 липень, 2020, 02:15
У місті на Волині на 20% знизять тарифи на тепло У місті на Волині на 20% знизять тарифи на тепло
14 травень, 2020, 19:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 18 січня
Сьогодні, 09:05
 0
У Ковелі відбулася акція протесту проти «тарифного геноциду»
Сьогодні, 09:00
 0
В Україні – найменший добовий показник кількості захворілих на коронавірус за декілька місяців
Сьогодні, 08:48
 0
У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 08:39
 0
Юний винахідник з Волині у 16 років отримав всеукраїнське визнання
Сьогодні, 08:22
 0
Медіа
відео
1/8