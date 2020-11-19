У Ковелі відбулася акція протесту проти «тарифного геноциду»





Організатором заходу виступив координаційний комітет ветеранів та пенсіонерів силових структур Ковеля та Ковельського району, повідомляє "



Незважаючи на холодну погоду, тріскучий мороз, під стіни міськради прийшло чимало людей. Вони висловлювали своє кричуще обурення різким зростанням цін на природний газ та електроенергію для населення під час пандемії, називали дії влади такими, що ведуть до навмисного і безповоротного знищення власного народу – до геноциду.



Говорили про введення єдиного порядку розрахунку справедливих тарифів на комунальні послуги, а також скаржилися на низькі пенсії та доходи у порівнянні з високими цінами, зокрема і на продукти харчування. Закликали нову владу Ковеля підтримати людей своїми рішеннями і діями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 січня, у Ковелі на площі Героїв Майдану біля Будинку рад відбулася протестна акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги.Організатором заходу виступив координаційний комітет ветеранів та пенсіонерів силових структур Ковеля та Ковельського району, повідомляє " Ковель Медіа ".Незважаючи на холодну погоду, тріскучий мороз, під стіни міськради прийшло чимало людей. Вони висловлювали своє кричуще обурення різким зростанням цін на природний газ та електроенергію для населення під час пандемії, називали дії влади такими, що ведуть до навмисного і безповоротного знищення власного народу – до геноциду.Говорили про введення єдиного порядку розрахунку справедливих тарифів на комунальні послуги, а також скаржилися на низькі пенсії та доходи у порівнянні з високими цінами, зокрема і на продукти харчування. Закликали нову владу Ковеля підтримати людей своїми рішеннями і діями.

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