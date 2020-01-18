18 січня – Водохресний Святвечір: що потрібно обов'язково зробити в цей день

18 січня відзначають день перед дуже важливим християнським православним святом, Водохрещам. Це останнє свято в різдвяний період і треба до нього підготуватися.Для цього люди дотримуються суворого посту, прибирають будинок, готують кутю, колядують, а більш релігійні приходять у храм, сповідатися і намагаються очистити душу від гріха, - пише Главком.У народному календарі 18 січня називають Водохресний святвечір, Голодний вечір або Голодна кутяВодохресний святвечір – це вечір-приготування напередодні великого церковного свята Водохреща. У цей час проводять обряди, пов’язані з освяченням води.У народі 18 січня ще називали Голодна кутя або Голодний вечір. У цей період припинялися веселощі і рясні застілля.У цей день християни готуються до великого двунадесятого свята Хрещення Господнього. «Навечір’я» означає вечір перед церковним великим явищем.А назва «Святвечір» походить від традиції в цей вечір пригощатися сочивом (або кутею). Готують страву з рису або пшениці, додають мак, родзинки, дрібно нарізану курагу і запашний рідкий мед.18 січня вважається пісним днем, до вечора заведено пити тільки воду.Повернувшись з ранкової літургії у храмі, приймаються за прибирання житла і приготування страв для вечері — обов’язково варять узвар із сушених фруктів, ліплять вареники з грибами, запікають картоплю і подають все з квашеною капустою.Коли всі домочадці повертаються з храму після вечірньої служби, глава сім’ї окроплює кімнати в будинку святою водою, потім дає випити всім потроху і лише після цього починається трапеза.Хрещення – остання ніч для проведення святочних ворожінь. Дівчата виходили гадати за ворота на першого зустрічного:- зустріти молодого хлопця – до заміжжя;- старого – до неприємностей.- Було прийнято гадати на урожай. За народним повір’ям, у цю ніч іній падає на хліба, яким судилося народитися влітку. Хліба, що залишилися сухими, не принесуть врожаю. З цією метою на ніч на вулицю виставляли різний хліб в чашках, а вранці дивилися, на який припав іній.Поширеними були ворожіння на Водохреща на судженого. Щоб дізнатися в якій стороні живе майбутній чоловік, дівчина знімала чобіт або черевик і кидала взуття через паркан або перешкоду. Дивилася, в який бік носок покаже, звідти жениха і чекай.Щоб дізнатися, кому судилося в цьому році заміж вийти дівчата збиралися в будинку. Незаміжні сідали в коло посередині кімнати. Заміжня жінка знімала з пальця обручку, прив’язувала до неї вовняну нитку і починала повільно обходити присутніх. Підходячи до кожної дівчини, називаючи її ім’я. Якщо кільце після цього починало сильно крутитися, то в цьому році дівчина заміж піде.Дівчата перед сном розчісували волосся чистим гребенем, обв’язаним стрічкою. Потім його клали під подушку зі словами: «Хто прийде мене причесати?». Уві сні мав суджений з’явитися.На Водохресний вечір йде сніг – чекайте хорошого врожаю зернових культур.Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.Вірять, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби.Щоб зробити шкіру красивою і ніжною, вмийтеся Водохресним снігом.У Водохресний Святвечір викупайтеся в лазні і будете здорові і красиві.Якщо дівчина вмиється талою водою в Водохресний вечір, то буде привертати увагу чоловіків.Господар будинку перед Святою вечерею повинен на дверях намазати крейдою хрести. Таким чином ви вбережете будинок від нечистої сили.Цього дня не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись.Не рекомендується у Щедрий вечір вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають «Голодною кутею», перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.Щоб не провести увесь рік в сльозах, не плачте на Другий Святвечір.Напередодні Водохреща не можна нічого прати, адже це може осквернити воду.Надвечір Хрещення забороняються будь-які сварки, бо це дуже важливе релігійне свято, яке має пройти у молитві.18 січня День ангела імені відзначають: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.