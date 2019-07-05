У місті на Волині горів приватний будинок: вогонь приборкували понад півтори години





Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Укправління ДСНС у Волинській області.



Після прибуття на місце пожежі факт підтвердився.



До ліквідації пожежі задіяли два відділення рятувальників міста Нововолинська. Ліквідували пожежу о 23 год 46 хв.



Будинок вдалося врятувати. Вогонь пошкодив перекриття, стіни та двері.



Ймовірну причину пожежі встановлюють.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 січня, о 22 год 06 хв. на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську на вулиці Крайній, 32 горить житловий будинок.Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Укправління ДСНС у Волинській області.Після прибуття на місце пожежі факт підтвердився.До ліквідації пожежі задіяли два відділення рятувальників міста Нововолинська. Ліквідували пожежу о 23 год 46 хв.Будинок вдалося врятувати. Вогонь пошкодив перекриття, стіни та двері.Ймовірну причину пожежі встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію