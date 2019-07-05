вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині горів приватний будинок: вогонь приборкували понад півтори години

У місті на Волині горів приватний будинок: вогонь приборкували понад півтори години
Учора, 17 січня, о 22 год 06 хв. на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську на вулиці Крайній, 32 горить житловий будинок.

Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Укправління ДСНС у Волинській області.

Після прибуття на місце пожежі факт підтвердився.

До ліквідації пожежі задіяли два відділення рятувальників міста Нововолинська. Ліквідували пожежу о 23 год 46 хв.

Будинок вдалося врятувати. Вогонь пошкодив перекриття, стіни та двері.

Ймовірну причину пожежі встановлюють.

У місті на Волині горів приватний будинок: вогонь приборкували понад півтори години
У місті на Волині горів приватний будинок: вогонь приборкували понад півтори години



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Нововолинськ, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підставні підприємці і родинні клани: у Підгайцях заявляють про масштабні махінації при ремонті доріг. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
У районі на Волині врятували лебедя, який замерз і не міг самостійно злетіти
Сьогодні, 09:47
У місті на Волині горів приватний будинок: вогонь приборкували понад півтори години
Сьогодні, 09:28
18 січня – Водохресний Святвечір: що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 18 січня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
05 липень, 2019, 20:06
Горів закинутий склад волинського підприємства. ФОТО Горів закинутий склад волинського підприємства. ФОТО
15 січень, 09:11
Зайнялося у коридорі і коморі: на Волині горіли два житлових будинки Зайнялося у коридорі і коморі: на Волині горіли два житлових будинки
12 січень, 10:09
У селі під Луцьком трапилася пожежа У селі під Луцьком трапилася пожежа
08 січень, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін знизив ціну на газ для населення
Сьогодні, 10:26
 0
Через волинянина, який хотів самостійно замінити водонагрівач, без газу лишилися 15 квартир
Сьогодні, 10:11
 0
У Ківерцівському районі горіли два житлові будинки
Сьогодні, 10:01
 0
Підставні підприємці і родинні клани: у Підгайцях заявляють про масштабні махінації при ремонті доріг. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
 0
У районі на Волині врятували лебедя, який замерз і не міг самостійно злетіти
Сьогодні, 09:47
 0
Медіа
відео
1/8