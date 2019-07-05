У місті на Волині горів приватний будинок: вогонь приборкували понад півтори години
Сьогодні, 09:28
Учора, 17 січня, о 22 год 06 хв. на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську на вулиці Крайній, 32 горить житловий будинок.
Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Укправління ДСНС у Волинській області.
Після прибуття на місце пожежі факт підтвердився.
До ліквідації пожежі задіяли два відділення рятувальників міста Нововолинська. Ліквідували пожежу о 23 год 46 хв.
Будинок вдалося врятувати. Вогонь пошкодив перекриття, стіни та двері.
Ймовірну причину пожежі встановлюють.
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Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Укправління ДСНС у Волинській області.
Після прибуття на місце пожежі факт підтвердився.
До ліквідації пожежі задіяли два відділення рятувальників міста Нововолинська. Ліквідували пожежу о 23 год 46 хв.
Будинок вдалося врятувати. Вогонь пошкодив перекриття, стіни та двері.
Ймовірну причину пожежі встановлюють.
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