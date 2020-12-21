вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ківерцівському районі горіли два житлові будинки

У Ківерцівському районі горіли два житлові будинки
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі в будинках.

Зокрема, через коротке замикання електромережі трапились пожежі в житлових будинках у селах Липне та Човниця Ківерцівського району, - інформує ДСНС у Волинській області.

В обох випадках вогонь пошкодив перекриття і покрівлю будинків, речі домашнього вжитку.

Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення виникла пожежа в дерев’яній лазні на вулиці Завальській у Любомлі. Для ліквідації пожежі вже за 5 хвилин прибули рятувальники, які подали на гасіння пожежі 2 водяних стволи і за 40 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь знищив 20 м кв перекриття та покрівлі будівлі з горючих матеріалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін знизив ціну на газ для населення
Сьогодні, 10:26
Через волинянина, який хотів самостійно замінити водонагрівач, без газу лишилися 15 квартир
Сьогодні, 10:11
У Ківерцівському районі горіли два житлові будинки
Сьогодні, 10:01
Підставні підприємці і родинні клани: у Підгайцях заявляють про масштабні махінації при ремонті доріг. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
У районі на Волині врятували лебедя, який замерз і не міг самостійно злетіти
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
Найчастіше – через людську необережність: за добу на Волині сталося 5 пожеж Найчастіше – через людську необережність: за добу на Волині сталося 5 пожеж
13 січень, 10:34
За минулі вихідні на Волині горіли дві автівки За минулі вихідні на Волині горіли дві автівки
21 грудень, 2020, 13:21
На Волині горіли два житлові будинки На Волині горіли два житлові будинки
09 грудень, 2020, 10:00
У двох селах Луцького району горіли господарські будівлі У двох селах Луцького району горіли господарські будівлі
08 грудень, 2020, 10:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін знизив ціну на газ для населення
Сьогодні, 10:26
 0
Через волинянина, який хотів самостійно замінити водонагрівач, без газу лишилися 15 квартир
Сьогодні, 10:11
 0
У Ківерцівському районі горіли два житлові будинки
Сьогодні, 10:01
 0
Підставні підприємці і родинні клани: у Підгайцях заявляють про масштабні махінації при ремонті доріг. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
 0
У районі на Волині врятували лебедя, який замерз і не міг самостійно злетіти
Сьогодні, 09:47
 0
Медіа
відео
1/8