У Ківерцівському районі горіли два житлові будинки

На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі в будинках.Зокрема, через коротке замикання електромережі трапились пожежі в житлових будинках у селах Липне та Човниця Ківерцівського району, - інформує ДСНС у Волинській області.В обох випадках вогонь пошкодив перекриття і покрівлю будинків, речі домашнього вжитку.Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення виникла пожежа в дерев’яній лазні на вулиці Завальській у Любомлі. Для ліквідації пожежі вже за 5 хвилин прибули рятувальники, які подали на гасіння пожежі 2 водяних стволи і за 40 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь знищив 20 м кв перекриття та покрівлі будівлі з горючих матеріалів.