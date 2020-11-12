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У районі на Волині врятували лебедя, який замерз і не міг самостійно злетіти

У районі на Волині врятували лебедя, який замерз і не міг самостійно злетіти
У Рожищенському районі 16 січня держекоінспектори спільно з працівниками УТМР Рожищенського району, ДСНС у Волинській області врятували лебедя.

Птаха помітили поблизу річки Прудник. Він замерз і не міг самостійно злетіти, – інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Лебедя звільнили та передали на ставок місцевому зоозахиснику.

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Теги: екоінспекція, птах, порятунок
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