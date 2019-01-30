Підставні підприємці і родинні клани: у Підгайцях заявляють про масштабні махінації при ремонті доріг. ВІДЕО





Про це Артур Шиманський – один із підприємців, на якого оформляли підрядні роботи.



За його словами, він працював майстром із вкладання бруківки у місцевій бригаді. Торік отримав пропозицію зареєструватися підприємцем для оформлення документів на ремонти. Взамін обіцяли – 10% від усіх отриманих з бюджету грошей.



За півтора року через банківський рахунок підприємця Артура Шиманського пройшло майже 10 мільйонів гривень. На які саме дороги – він не знає. Каже, що усе, чим займався – це зареєструвався як фізично особа-підприємець на оформив довіреність на ім’я Георгія Штефанеси.



«Я чекав, коли мені заплатять обіцяні відсотки. На сьогодні це вже – мільйон гривень. Але ніхто не заплатив ні гривні. Тоді я скасував довіреність і за останній об’єкт гроші лежать на моєму рахунку. Зараз судимося із Штефанесою. Він неордноразово погрожував мені, я вже навіть не живу вдома. Приїжджав поговорити на цю тему і сільський голова Юрій Семенюк», – розповідає Шиманський.



До слова, Геогрій Штафенеса – теж підприємець, з яким Підгайцівська сільрада укладала договори про ремонти доріг, а також – проектний менеджер сільради. Крім того, такі роботи за документами виконувало ще 5 членів родини Штефанеси.



Загалом за два роки на ремонт доріг тут витратили понад 100 тисяч гривень. Деякі підприємці, як і Артур Шиманський, не знають, які саме дороги вони ремонтували. Серед цих ФОПів – інші майстри з складання бруківки, ексдепутат громади і навіть священник з сусіднього села.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ремонти доріг на території Підгайцівської громади робили через підставних підприємців.Про це «12 каналу» розповів– один із підприємців, на якого оформляли підрядні роботи.За його словами, він працював майстром із вкладання бруківки у місцевій бригаді. Торік отримав пропозицію зареєструватися підприємцем для оформлення документів на ремонти. Взамін обіцяли – 10% від усіх отриманих з бюджету грошей.За півтора року через банківський рахунок підприємця Артура Шиманського пройшло майже 10 мільйонів гривень. На які саме дороги – він не знає. Каже, що усе, чим займався – це зареєструвався як фізично особа-підприємець на оформив довіреність на ім’я«Я чекав, коли мені заплатять обіцяні відсотки. На сьогодні це вже – мільйон гривень. Але ніхто не заплатив ні гривні. Тоді я скасував довіреність і за останній об’єкт гроші лежать на моєму рахунку. Зараз судимося із Штефанесою. Він неордноразово погрожував мені, я вже навіть не живу вдома. Приїжджав поговорити на цю тему і сільський голова», – розповідає Шиманський.До слова, Геогрій Штафенеса – теж підприємець, з яким Підгайцівська сільрада укладала договори про ремонти доріг, а також – проектний менеджер сільради. Крім того, такі роботи за документами виконувало ще 5 членів родини Штефанеси.Загалом за два роки на ремонт доріг тут витратили понад 100 тисяч гривень. Деякі підприємці, як і Артур Шиманський, не знають, які саме дороги вони ремонтували. Серед цих ФОПів – інші майстри з складання бруківки, ексдепутат громади і навіть священник з сусіднього села.

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