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Підставні підприємці і родинні клани: у Підгайцях заявляють про масштабні махінації при ремонті доріг. ВІДЕО

Підставні підприємці і родинні клани: у Підгайцях заявляють про масштабні махінації при ремонті доріг. ВІДЕО
Ремонти доріг на території Підгайцівської громади робили через підставних підприємців.

Про це «12 каналу» розповів Артур Шиманський – один із підприємців, на якого оформляли підрядні роботи.

За його словами, він працював майстром із вкладання бруківки у місцевій бригаді. Торік отримав пропозицію зареєструватися підприємцем для оформлення документів на ремонти. Взамін обіцяли – 10% від усіх отриманих з бюджету грошей.

За півтора року через банківський рахунок підприємця Артура Шиманського пройшло майже 10 мільйонів гривень. На які саме дороги – він не знає. Каже, що усе, чим займався – це зареєструвався як фізично особа-підприємець на оформив довіреність на ім’я Георгія Штефанеси.

«Я чекав, коли мені заплатять обіцяні відсотки. На сьогодні це вже – мільйон гривень. Але ніхто не заплатив ні гривні. Тоді я скасував довіреність і за останній об’єкт гроші лежать на моєму рахунку. Зараз судимося із Штефанесою. Він неордноразово погрожував мені, я вже навіть не живу вдома. Приїжджав поговорити на цю тему і сільський голова Юрій Семенюк», – розповідає Шиманський.

До слова, Геогрій Штафенеса – теж підприємець, з яким Підгайцівська сільрада укладала договори про ремонти доріг, а також – проектний менеджер сільради. Крім того, такі роботи за документами виконувало ще 5 членів родини Штефанеси.

Загалом за два роки на ремонт доріг тут витратили понад 100 тисяч гривень. Деякі підприємці, як і Артур Шиманський, не знають, які саме дороги вони ремонтували. Серед цих ФОПів – інші майстри з складання бруківки, ексдепутат громади і навіть священник з сусіднього села.



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Теги: Підгайці, Артур Шиманський, Юрій Семенюк
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