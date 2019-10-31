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На Волині за минулі вихідні до пунктів обігріву звернулися понад 40 людей

На Волині за минулі вихідні до пунктів обігріву звернулися понад 40 людей
16-17 січня до стаціонарних та мобільних пунктів обігріву, що розгорнуті на Волині, звернулася 41 особа. Зокрема, 16 січня пункти обігріву прийняли 27 осіб, а у неділю, 17 січня, – 14.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Так, станом на 09:30 на території Волинської області функціонують 42 стаціонарні пункти обігріву, розгорнуті 2 мобільні пункти обігріву – в обласному центрі та місті Ковелі. Тут громадяни можуть, відновити сили й знайти прилисток від морозів та несприятливих погодних умов.


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Теги: пункт обігріву, прихисток
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