Двоє людей загинули у пожежах на Волині





Так, 15 січня о 18:28 у селі Почапи Любомльського району вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Любомля, яким допомагали працівники місцевої пожежної команди села Луків, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Під час гасіння пожежі виявили тіло 69-річної пенсіонерки. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.



А 16 січня через пожежу, що трапилася у дерев’яному житловому будинку в селі Рачин Горохівського району, загинув 61-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині під час пожеж загинуло 2 людини.Так, 15 січня о 18:28 у селі Почапи Любомльського району вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Любомля, яким допомагали працівники місцевої пожежної команди села Луків, - інформує УДСНС України у Волинській області.Під час гасіння пожежі виявили тіло 69-річної пенсіонерки. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.А 16 січня через пожежу, що трапилася у дерев’яному житловому будинку в селі Рачин Горохівського району, загинув 61-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.

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