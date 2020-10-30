Двоє людей загинули у пожежах на Волині
Сьогодні, 10:46
На Волині під час пожеж загинуло 2 людини.
Так, 15 січня о 18:28 у селі Почапи Любомльського району вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Любомля, яким допомагали працівники місцевої пожежної команди села Луків, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Під час гасіння пожежі виявили тіло 69-річної пенсіонерки. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.
А 16 січня через пожежу, що трапилася у дерев’яному житловому будинку в селі Рачин Горохівського району, загинув 61-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.
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Так, 15 січня о 18:28 у селі Почапи Любомльського району вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Любомля, яким допомагали працівники місцевої пожежної команди села Луків, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Під час гасіння пожежі виявили тіло 69-річної пенсіонерки. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.
А 16 січня через пожежу, що трапилася у дерев’яному житловому будинку в селі Рачин Горохівського району, загинув 61-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.
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