На Волині дотла згоріла домівка безробітного чоловіка





Про це повідомляють ратнівські рятувальники.



Інформують, що повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку надзвичайників. На місце пожежі направили МПО Гірники та рятувальників 14 ДПРЧ.



Інформація підтвердилась, дерев’яний житловий будинок, критий шифером, розміром 10х8 м, був охоплений вогнем.



На жаль, вогонь знищив будинок повністю. Власник - Іван М., 1966 р.н., безробітний.



Причину пожежі встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 січня, у селі Броди Ратнівської ОТГ вщент згорів будинок, що належить безробітному 54-річному чоловікові.Про це повідомляють ратнівські рятувальники.Інформують, що повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку надзвичайників. На місце пожежі направили МПО Гірники та рятувальників 14 ДПРЧ.Інформація підтвердилась, дерев’яний житловий будинок, критий шифером, розміром 10х8 м, був охоплений вогнем.На жаль, вогонь знищив будинок повністю. Власник - Іван М., 1966 р.н., безробітний.Причину пожежі встановлюють.

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