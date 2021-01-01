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На Волині дотла згоріла домівка безробітного чоловіка

На Волині дотла згоріла домівка безробітного чоловіка
Учора, 17 січня, у селі Броди Ратнівської ОТГ вщент згорів будинок, що належить безробітному 54-річному чоловікові.

Про це повідомляють ратнівські рятувальники.

Інформують, що повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку надзвичайників. На місце пожежі направили МПО Гірники та рятувальників 14 ДПРЧ.

Інформація підтвердилась, дерев’яний житловий будинок, критий шифером, розміром 10х8 м, був охоплений вогнем.

На жаль, вогонь знищив будинок повністю. Власник - Іван М., 1966 р.н., безробітний.

Причину пожежі встановлюють.

На Волині дотла згоріла домівка безробітного чоловіка
На Волині дотла згоріла домівка безробітного чоловіка

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Теги: пожежа, Броди
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