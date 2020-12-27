Одна смерть і 129 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:55
За останню добу на Волині зареєстрували 129 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ( з них дітей – 8, медпрацівників — 4).
Одужало за добу 153 особи, летальних випадків – 1, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 35 394 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них – 2525 у медичних працівників.
Відсоток дітей, котрі захворіли на COVID-19 в області не збільшився і становить 4,7%, що нижче від середньодержавного на 25%. Загалом за весь час пандемії в області захворіло 1658 дітей.
Одужало 32 596 осіб, з них 1579 дітей та 2410 медичних працівників.
555 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Кількість активних хворих – 2243.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 37 342 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 124 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 137 785 осіб. За минулу добу обстежили 48 осіб.
Розподіл випадків:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одужало за добу 153 особи, летальних випадків – 1, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 35 394 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них – 2525 у медичних працівників.
Відсоток дітей, котрі захворіли на COVID-19 в області не збільшився і становить 4,7%, що нижче від середньодержавного на 25%. Загалом за весь час пандемії в області захворіло 1658 дітей.
Одужало 32 596 осіб, з них 1579 дітей та 2410 медичних працівників.
555 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Кількість активних хворих – 2243.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 37 342 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 124 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 137 785 осіб. За минулу добу обстежили 48 осіб.
Розподіл випадків:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
17 січень, 11:30
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
16 січень, 11:11
Коментарі 0
Останні новини
У центральному парку Луцька буде каток
Сьогодні, 11:05
Одна смерть і 129 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:55
Двоє людей загинули у пожежах на Волині
Сьогодні, 10:46
Кабмін знизив ціну на газ для населення
Сьогодні, 10:26