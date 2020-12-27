Одна смерть і 129 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 129 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ( з них дітей – 8, медпрацівників — 4).Одужало за добу 153 особи, летальних випадків – 1, - інформує Волинський лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 35 394 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них – 2525 у медичних працівників.Відсоток дітей, котрі захворіли на COVID-19 в області не збільшився і становить 4,7%, що нижче від середньодержавного на 25%. Загалом за весь час пандемії в області захворіло 1658 дітей.Одужало 32 596 осіб, з них 1579 дітей та 2410 медичних працівників.555 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).Кількість активних хворих – 2243.Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 37 342 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 124 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 137 785 осіб. За минулу добу обстежили 48 осіб.Розподіл випадків: