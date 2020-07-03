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Через волинську митницю намагалися незаконно ввезти автомобілі на суму понад 200 тисяч гривень

Через волинську митницю намагалися незаконно ввезти автомобілі на суму понад 200 тисяч гривень
На митному посту «Ягодин» попередили незаконне ввезення автомобілів на суму понад 200 тисяч гривень.

При переміщенні транспортних засобів в режимі експорт, на митному посту «Ягодин», працівники Волинської митниці Держмитслужби виявили чотири випадки подання документів, що містять неправдиві дані щодо цін та експортерів товару, інформує Волинська митниця Держмитслужби.

З метою перевірки законності ввезення транспортних засобів на митну територію України, отримали інформацію від митних органів іноземних держав щодо фактичних експортерів та цін на дані автомобілі.

Таким чином, громадяни України при ввезенні на митну територію України автомобілів вчинили дії з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням, як підстави для переміщення товарів документів одержаних незаконним шляхом та таких, що містять неправдиві відомості щодо відправника та фактурної вартості товару необхідної для визначення його митної вартості на суму понад 200 тисяч гривень.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.

Через волинську митницю намагалися незаконно ввезти автомобілі на суму понад 200 тисяч гривень
Через волинську митницю намагалися незаконно ввезти автомобілі на суму понад 200 тисяч гривень

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Теги: Ягодин, митниця, авто
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