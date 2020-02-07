вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО

Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Старе місто та центр Луцька показали засніженими з висоти плашиного польоту.

Святлини опублікували на сторінці проекту Vysoko.ua у фейсбуці.

Зауважують, що кадри створювали при температурі -13 градусів.

На світлинах зображені, зокрема, Луцький замок, Центральний ринок, парк та заповідник Старий Луцьк, вигляд на вулицю Сенаторки Левчанівської та центр міста.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ

Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зима, Луцьк, краєвиди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За вихідні 5 людей у Луцьку госпіталізували через обмороження і переохолодження
Сьогодні, 15:00
У Луцьку від вибуху у гаражі вщент згорів автомобіль
Сьогодні, 14:44
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Сьогодні, 14:40
В Україну йдуть «плюси»: синоптик розповіла, коли чекати потепління
Сьогодні, 14:00
На Тернопільщині катання на «санках» закінчилося загибеллю 18-річного хлопця
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
Небезпечна ковзанка: за день до травмпункту у Луцьку звернулося більше 30-ти громадян. ВІДЕО Небезпечна ковзанка: за день до травмпункту у Луцьку звернулося більше 30-ти громадян. ВІДЕО
07 лютий, 2020, 17:40
Якою буде погода у Луцьку 23 грудня Якою буде погода у Луцьку 23 грудня
22 грудень, 2019, 17:45
У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки
03 грудень, 2019, 11:39
Якою у Луцьку буде погода в перший день зими Якою у Луцьку буде погода в перший день зими
30 листопад, 2019, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські екоінспектори провели рейди: які виявили порушення. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
За вихідні 5 людей у Луцьку госпіталізували через обмороження і переохолодження
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку від вибуху у гаражі вщент згорів автомобіль
Сьогодні, 14:44
 0
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
В Україну йдуть «плюси»: синоптик розповіла, коли чекати потепління
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8