Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Старе місто та центр Луцька показали засніженими з висоти плашиного польоту.
Святлини опублікували на сторінці проекту Vysoko.ua у фейсбуці.
Зауважують, що кадри створювали при температурі -13 градусів.
На світлинах зображені, зокрема, Луцький замок, Центральний ринок, парк та заповідник Старий Луцьк, вигляд на вулицю Сенаторки Левчанівської та центр міста.
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Святлини опублікували на сторінці проекту Vysoko.ua у фейсбуці.
Зауважують, що кадри створювали при температурі -13 градусів.
На світлинах зображені, зокрема, Луцький замок, Центральний ринок, парк та заповідник Старий Луцьк, вигляд на вулицю Сенаторки Левчанівської та центр міста.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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