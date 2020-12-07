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Як змінювався «Парковий квартал» у Ковелі в 2020 році. ВІДЕО*

Як змінювався «Парковий квартал» у Ковелі в 2020 році. ВІДЕО*
Здали в експлуатацію 2-ий будинок і змурували 3-ій - такими є результати роботи у 2020 році на будівельному майданчику ЖК «Парковий квартал» у Ковелі.

Компанія «Інвестор» підготувала відеозвіт, як саме змінювався цей житловий комплекс впродовж минулого року, його опублікували на сайті компанії.

Третій будинок «Паркового кварталу» - особливий. Тут будуть ліфти, сучасний дизайн, а на першому поверсі - комерційні приміщення під магазини, салони краси, спортзал тощо. Таким чином, житловий комплекс стане окремим мікрорайоном, де є все необхідне для комфортного проживання.



Як змінювався «Парковий квартал» у Ковелі в 2020 році. ВІДЕО*


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Теги: «Парковий квартал», Інвестор
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