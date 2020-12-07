Як змінювався «Парковий квартал» у Ковелі в 2020 році. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:11
Здали в експлуатацію 2-ий будинок і змурували 3-ій - такими є результати роботи у 2020 році на будівельному майданчику ЖК «Парковий квартал» у Ковелі.
Компанія «Інвестор» підготувала відеозвіт, як саме змінювався цей житловий комплекс впродовж минулого року, його опублікували на сайті компанії.
Третій будинок «Паркового кварталу» - особливий. Тут будуть ліфти, сучасний дизайн, а на першому поверсі - комерційні приміщення під магазини, салони краси, спортзал тощо. Таким чином, житловий комплекс стане окремим мікрорайоном, де є все необхідне для комфортного проживання.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зараз є можливість придбати комерційне приміщення в ЖК на вигідних умовах. За деталями - звертайтесь у відділ продажів компанії «Інвестор».
Куди звертатись за детальною інформацією?
Телефон відділу продажів: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Компанія «Інвестор» підготувала відеозвіт, як саме змінювався цей житловий комплекс впродовж минулого року, його опублікували на сайті компанії.
Третій будинок «Паркового кварталу» - особливий. Тут будуть ліфти, сучасний дизайн, а на першому поверсі - комерційні приміщення під магазини, салони краси, спортзал тощо. Таким чином, житловий комплекс стане окремим мікрорайоном, де є все необхідне для комфортного проживання.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зараз є можливість придбати комерційне приміщення в ЖК на вигідних умовах. За деталями - звертайтесь у відділ продажів компанії «Інвестор».
Куди звертатись за детальною інформацією?
Телефон відділу продажів: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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