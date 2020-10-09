У Луцьку чоловік «обчистив» будинок на 40 тисяч гривень

Поліцейські розкрили грабежі у Луцьку та Ковелі.Зазначається, що 16 січня приблизно о 3-ій годині ночі до поліції звернулася 65-річна лучанка. Жінка розповіла, що годину тому товариш її сина відкрито викрав із будинку мобільний телефон, золоту каблучку, ордени та медалі на загальну суму близько 40 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської областіЗ’ясувалося, що пограбування вчинив 30-річний мешканець Луцька.Викрадене поліцейські вилучили. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 18 січня, грабіжнику обиратимуть запобіжний захід.Близько 23 години цього ж дня про пограбування до поліції повідомив 21-річний ковельчанин. Невідома особа відкрито викрала у чоловіка мобільний телефон. Трапився інцидент на Привокзальній площі у Ковелі. Правоохоронці з’ясували, що пограбування скоїв 16-річний житель Ратнівського району. Телефон вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про оголошення зловмиснику про підозру.Слідство, під час якого будуть встановлені всі обставини кримінальних правопорушень, триває.