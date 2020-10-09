У Луцьку чоловік «обчистив» будинок на 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:44
Поліцейські розкрили грабежі у Луцьку та Ковелі.
Зазначається, що 16 січня приблизно о 3-ій годині ночі до поліції звернулася 65-річна лучанка. Жінка розповіла, що годину тому товариш її сина відкрито викрав із будинку мобільний телефон, золоту каблучку, ордени та медалі на загальну суму близько 40 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області
З’ясувалося, що пограбування вчинив 30-річний мешканець Луцька.
Викрадене поліцейські вилучили. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 18 січня, грабіжнику обиратимуть запобіжний захід.
Близько 23 години цього ж дня про пограбування до поліції повідомив 21-річний ковельчанин. Невідома особа відкрито викрала у чоловіка мобільний телефон. Трапився інцидент на Привокзальній площі у Ковелі. Правоохоронці з’ясували, що пограбування скоїв 16-річний житель Ратнівського району. Телефон вилучили.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про оголошення зловмиснику про підозру.
Слідство, під час якого будуть встановлені всі обставини кримінальних правопорушень, триває.
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Зазначається, що 16 січня приблизно о 3-ій годині ночі до поліції звернулася 65-річна лучанка. Жінка розповіла, що годину тому товариш її сина відкрито викрав із будинку мобільний телефон, золоту каблучку, ордени та медалі на загальну суму близько 40 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області
З’ясувалося, що пограбування вчинив 30-річний мешканець Луцька.
Викрадене поліцейські вилучили. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 18 січня, грабіжнику обиратимуть запобіжний захід.
Близько 23 години цього ж дня про пограбування до поліції повідомив 21-річний ковельчанин. Невідома особа відкрито викрала у чоловіка мобільний телефон. Трапився інцидент на Привокзальній площі у Ковелі. Правоохоронці з’ясували, що пограбування скоїв 16-річний житель Ратнівського району. Телефон вилучили.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про оголошення зловмиснику про підозру.
Слідство, під час якого будуть встановлені всі обставини кримінальних правопорушень, триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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