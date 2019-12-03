У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню: опублікували відео





Про це повідомляє



Нагадаємо, автопригода трапилася вчора, близько 19-ї години вечора, на проспекті Соборності.



Поліцейські встановили, що 20-річний керманич, рухаючись на автомобілі BMW X6, не вибрав безпечної швидкості руху, був не уважний та не стежив за зміною дорожньої обстановки, внаслідок чого допустив зіткнення з контейнером.



На щастя, в цій ситуації обійшлося без травм.



На водія патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.



Рішення у цій справі щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування прийматеме суд.



Відео моменту зіткнення автівки з контейнером кав'ярні можна переглянути за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні вилучили посвідчення водія та склали адміністративний протокол на хлопця, який за кермом BMW влетів у кав'ярню.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Нагадаємо, автопригода трапилася вчора,близько 19-ї години вечора, на проспекті Соборності.Поліцейські встановили, що 20-річний керманич, рухаючись на автомобілі BMW X6, не вибрав безпечної швидкості руху, був не уважний та не стежив за зміною дорожньої обстановки, внаслідок чого допустив зіткнення з контейнером.На щастя, в цій ситуації обійшлося без травм.На водія патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.Рішення у цій справі щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування прийматеме суд.Відео моменту зіткнення автівки з контейнером кав'ярні можна переглянути

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію