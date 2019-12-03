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У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню: опублікували відео

У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню: опублікували відео
Луцькі патрульні вилучили посвідчення водія та склали адміністративний протокол на хлопця, який за кермом BMW влетів у кав'ярню.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Нагадаємо, автопригода трапилася вчора, близько 19-ї години вечора, на проспекті Соборності.

Поліцейські встановили, що 20-річний керманич, рухаючись на автомобілі BMW X6, не вибрав безпечної швидкості руху, був не уважний та не стежив за зміною дорожньої обстановки, внаслідок чого допустив зіткнення з контейнером.

На щастя, в цій ситуації обійшлося без травм.

На водія патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Рішення у цій справі щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування прийматеме суд.

Відео моменту зіткнення автівки з контейнером кав'ярні можна переглянути за посиланням.

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Теги: Луцьк, відео, аварія
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