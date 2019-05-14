Торік на підприємствах Волині смертельні травми отримали 19 працівників

Протягом минулого року на підприємствах Волині загинуло 19 працівників.Про це інформує управління Держпраці у Волинській області у фейсбуці.На підприємствах Волинської області протягом минулого року смертельні травми отримало 19 працівників, чотири з яких — медичні працівники, що померли внаслідок гострого професійного захворювання, спричиненого коронавірусною хворобою COVID-19.Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління Держпраці у Волинській областірозповів, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.