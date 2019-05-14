Торік на підприємствах Волині смертельні травми отримали 19 працівників
Сьогодні, 18:17
Протягом минулого року на підприємствах Волині загинуло 19 працівників.
Про це інформує управління Держпраці у Волинській області у фейсбуці.
На підприємствах Волинської області протягом минулого року смертельні травми отримало 19 працівників, чотири з яких — медичні працівники, що померли внаслідок гострого професійного захворювання, спричиненого коронавірусною хворобою COVID-19.
Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головка розповів, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує управління Держпраці у Волинській області у фейсбуці.
На підприємствах Волинської області протягом минулого року смертельні травми отримало 19 працівників, чотири з яких — медичні працівники, що померли внаслідок гострого професійного захворювання, спричиненого коронавірусною хворобою COVID-19.
Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головка розповів, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині будуть відключати світло у вівторок, 19 січня
Сьогодні, 19:00
«Відзначаючи свято, ми часто забуваємо про його суть», – волинський священник про Водохреще
Сьогодні, 18:42
Торік на підприємствах Волині смертельні травми отримали 19 працівників
Сьогодні, 18:17
У Луцьку за рік усиновили 4 дітей
Сьогодні, 17:50
У Польщі українцеві за побиття чоловіка дали майже 2 роки тюрми
Сьогодні, 17:37