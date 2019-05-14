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Торік на підприємствах Волині смертельні травми отримали 19 працівників

Торік на підприємствах Волині смертельні травми отримали 19 працівників
Протягом минулого року на підприємствах Волині загинуло 19 працівників.

Про це інформує управління Держпраці у Волинській області у фейсбуці.

На підприємствах Волинської області протягом минулого року смертельні травми отримало 19 працівників, чотири з яких — медичні працівники, що померли внаслідок гострого професійного захворювання, спричиненого коронавірусною хворобою COVID-19.

Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головка розповів, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.

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Теги: смерть, виробництво, Волинь
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