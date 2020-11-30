На Волині три автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 13:13
Волинські рятувальники допомогли витягли водіям з кюветів автомобілі.
Ввечері, 16 січня, рятувальники двічі отримували повідомлення з проханнями про надання допомоги водіям на автошляхах, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
Так, о 17:18 надійшло повідомлення про те, що біля села Прилісне Маневицького району на трасі Луцьк-Маневичі-Любешів дві автівки знесло зі слизької ділянки шляху у кювет. Машини застрягли і не могли зрушити з місця. На допомогу водіям направили відділення рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Маневич. Прибувши на місце, вони за допомогою буксирувального тросу витягли транспортні засоби на рівну ділянку дороги.
Окрім цього, о 18:15 рятувальники з Локач відбуксирували автівку, що потрапила у кювет поблизу села Хорів Локачинського району.
Головне фото – ілюстративне.
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Ввечері, 16 січня, рятувальники двічі отримували повідомлення з проханнями про надання допомоги водіям на автошляхах, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
Так, о 17:18 надійшло повідомлення про те, що біля села Прилісне Маневицького району на трасі Луцьк-Маневичі-Любешів дві автівки знесло зі слизької ділянки шляху у кювет. Машини застрягли і не могли зрушити з місця. На допомогу водіям направили відділення рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Маневич. Прибувши на місце, вони за допомогою буксирувального тросу витягли транспортні засоби на рівну ділянку дороги.
Окрім цього, о 18:15 рятувальники з Локач відбуксирували автівку, що потрапила у кювет поблизу села Хорів Локачинського району.
Головне фото – ілюстративне.
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