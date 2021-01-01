На Тернопільщині катання на «санках» закінчилося загибеллю 18-річного хлопця
Сьогодні, 13:52
Небезпечні розваги завершилися летально для вісімнадцятирічного юнака на Тернопільщині.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
З відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею до лікарні госпіталізували вісімнадцятирічного юнака.
Травми він отримав в результаті небезпечних розваг на дорозі. Прожив житель Кременеччини з такими ушкодженнями лише хвилин двадцять. Його медикам врятувати не вдалося.
На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 17 січня біля 19:00 група з чотирьох осіб вирішила покататися проїжджою дорогою на імітованих санках.
До автомобіля марки JEEP-CHEROKEE мотузкою прив'язали капот він іншого авто та вирішили покататися. Троє сіло на імітовані санки, інший - за кермо. Під час руху, один з компанії вилетів і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Потерпілого юнака госпіталізували, але він помер.
Двадцятидев'ятирічний водій на момент нещастя перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявили 2,3 проміле алкоголю. Цей факт внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 2 ККУ.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
З відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею до лікарні госпіталізували вісімнадцятирічного юнака.
Травми він отримав в результаті небезпечних розваг на дорозі. Прожив житель Кременеччини з такими ушкодженнями лише хвилин двадцять. Його медикам врятувати не вдалося.
На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 17 січня біля 19:00 група з чотирьох осіб вирішила покататися проїжджою дорогою на імітованих санках.
До автомобіля марки JEEP-CHEROKEE мотузкою прив'язали капот він іншого авто та вирішили покататися. Троє сіло на імітовані санки, інший - за кермо. Під час руху, один з компанії вилетів і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Потерпілого юнака госпіталізували, але він помер.
Двадцятидев'ятирічний водій на момент нещастя перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявили 2,3 проміле алкоголю. Цей факт внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 2 ККУ.
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