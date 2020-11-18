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В Україну йдуть «плюси»: синоптик розповіла, коли чекати потепління

В Україну йдуть «плюси»: синоптик розповіла, коли чекати потепління
На Водохреще, 19 січня, морози в Україні ще триватимуть, а з 20-го почнеться потепління.

Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, у вівторок, 19 січня до України прийде потужний антициклон на ім'я Dragica, тому суттєвих опадів не очікують. Лише атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu черкне снігом у західній частині України. Невеликий сніг також можливий у вівторок в Криму.

Найближчої ночі очікують -17-24 градуси, завтра вдень -9-15 градусів.

"А ось у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління, там протягом дня -4-7 градусів", - зазначила синоптик.

У Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -16-19 градусів, вдень -12-14 градусів.

Наталка Діденко зауважила, що 22-го січня "плюси" охоплять практично всю Україну.

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Теги: синоптик, погода, Наталка Діденко, прогноз
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