В Україну йдуть «плюси»: синоптик розповіла, коли чекати потепління
Сьогодні, 14:00
На Водохреще, 19 січня, морози в Україні ще триватимуть, а з 20-го почнеться потепління.
Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словами, у вівторок, 19 січня до України прийде потужний антициклон на ім'я Dragica, тому суттєвих опадів не очікують. Лише атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu черкне снігом у західній частині України. Невеликий сніг також можливий у вівторок в Криму.
Найближчої ночі очікують -17-24 градуси, завтра вдень -9-15 градусів.
"А ось у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління, там протягом дня -4-7 градусів", - зазначила синоптик.
У Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -16-19 градусів, вдень -12-14 градусів.
Наталка Діденко зауважила, що 22-го січня "плюси" охоплять практично всю Україну.
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Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словами, у вівторок, 19 січня до України прийде потужний антициклон на ім'я Dragica, тому суттєвих опадів не очікують. Лише атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu черкне снігом у західній частині України. Невеликий сніг також можливий у вівторок в Криму.
Найближчої ночі очікують -17-24 градуси, завтра вдень -9-15 градусів.
"А ось у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління, там протягом дня -4-7 градусів", - зазначила синоптик.
У Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -16-19 градусів, вдень -12-14 градусів.
Наталка Діденко зауважила, що 22-го січня "плюси" охоплять практично всю Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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