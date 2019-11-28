У Луцьку від вибуху у гаражі вщент згорів автомобіль





Про це у коментарі Інформаційному агентству Ірина Варварук.



З її слів, повідомлення про пожежу до диспетчерської служби надійшло 16 січня о 16:31. Горів цегляний гараж, критий бетонними панелями, на вулиці Боженка. Перша машина рятувальників прибула о 16:38, локалізація відбулася о 16:50 і остаточна ліквідація пожежі була о 17:15.



Ймовірна причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання. Внаслідок вибуху вогнем було знищено легковий автомобіль Volkswagen Jetta та гараж.



На щастя, постраждалих в пожежі не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Боженка в одному із гаражних приміщень стався вибух. Приміщення та легковий автомобіль, який був там, згоріли вщент.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській областіЗ її слів, повідомлення про пожежу до диспетчерської служби надійшло 16 січня о 16:31. Горів цегляний гараж, критий бетонними панелями, на вулиці Боженка. Перша машина рятувальників прибула о 16:38, локалізація відбулася о 16:50 і остаточна ліквідація пожежі була о 17:15.Ймовірна причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання. Внаслідок вибуху вогнем було знищено легковий автомобіль Volkswagen Jetta та гараж.На щастя, постраждалих в пожежі не було.

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