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У Луцьку від вибуху у гаражі вщент згорів автомобіль

У Луцьку від вибуху у гаражі вщент згорів автомобіль
У Луцьку на вулиці Боженка в одному із гаражних приміщень стався вибух. Приміщення та легковий автомобіль, який був там, згоріли вщент.

Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.

З її слів, повідомлення про пожежу до диспетчерської служби надійшло 16 січня о 16:31. Горів цегляний гараж, критий бетонними панелями, на вулиці Боженка. Перша машина рятувальників прибула о 16:38, локалізація відбулася о 16:50 і остаточна ліквідація пожежі була о 17:15.

Ймовірна причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання. Внаслідок вибуху вогнем було знищено легковий автомобіль Volkswagen Jetta та гараж.

На щастя, постраждалих в пожежі не було.

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Теги: Луцьк, авто, вибух, гараж
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