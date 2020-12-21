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Волинські екоінспектори провели рейди: які виявили порушення. ФОТО

Волинські екоінспектори провели рейди: які виявили порушення. ФОТО
17 січня працівники екоінспекції провели рейди щодо дотримання природоохоронного законодавства на території Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Перевірки відбулись у Шацькому, Володимир-Волинському, Рожищенському, Старовижівському, Ратнівському, Любешівському, Луцькому, Любомльському, Камінь-Каширському, Локачинському, Ківерцівському районах.

Інспектори склали 2 протоколи за част. 1 статтею 85 за порушення умов полювання у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах.

Рейди відбулись спільно з працівниками ГУНП у Волинській області, УТМР, ВОУЛМГ та Шацького НПП.

"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волинської області, повідомляйте за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96", - зауважили у пресслужбі екоінспекції.

Волинські екоінспектори провели рейди: які виявили порушення. ФОТО
Волинські екоінспектори провели рейди: які виявили порушення. ФОТО

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Теги: екоінспектори, Волинь, рейди
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