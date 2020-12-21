Волинські екоінспектори провели рейди: які виявили порушення. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба установи.



Перевірки відбулись у Шацькому, Володимир-Волинському, Рожищенському, Старовижівському, Ратнівському, Любешівському, Луцькому, Любомльському, Камінь-Каширському, Локачинському, Ківерцівському районах.



Інспектори склали 2 протоколи за част. 1 статтею 85 за порушення умов полювання у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах.



Рейди відбулись спільно з працівниками ГУНП у Волинській області, УТМР, ВОУЛМГ та Шацького НПП.



"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волинської області, повідомляйте за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96", - зауважили у пресслужбі екоінспекції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 січня працівники екоінспекції провели рейди щодо дотримання природоохоронного законодавства на території Волинської області.Про це повідомляє пресслужба установи.Перевірки відбулись у Шацькому, Володимир-Волинському, Рожищенському, Старовижівському, Ратнівському, Любешівському, Луцькому, Любомльському, Камінь-Каширському, Локачинському, Ківерцівському районах.Інспектори склали 2 протоколи за част. 1 статтею 85 за порушення умов полювання у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах.Рейди відбулись спільно з працівниками ГУНП у Волинській області, УТМР, ВОУЛМГ та Шацького НПП."Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волинської області, повідомляйте за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96", - зауважили у пресслужбі екоінспекції.

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