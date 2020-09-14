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Квартирне питання: на Волині влада не може дійти згоди, кому зі спорстсменів купити житло

Квартирне питання: на Волині влада не може дійти згоди, кому зі спорстсменів купити житло
Облдержадміністрація змінила прізвище спортсмена, якому за бюджетні кошти придбали квартиру. В обласній раді з таким рішенням не погоджуються.

Про це стало відомо під час другого етапу бюджетних слухань, 18 січня, - пишуть Волинські новини.

Так, за минулих 5 років шість сімей волинських спортсменів отримали житло. Начальник управління молоді та спорту Волинської обласної адміністрації Ігор Дмитришин повідомив, що у 2020 році за кошти обласного та Луцького міського бюджетів вдалося придбати квартири для Ірини Климець, Юрія Вандюка та Данила Даниленка. Останньому, до слова, кошти виділялися вже в 20-х числах грудня. Не закрите ще питання придбання квартири для волинського легкоатлета Івана Банзерука.

Щоправда, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад зауважив: торік йшла мова, що третя квартира дістанеться саме Іванові Банзеруку, і на це якраз і виділялися кошти з обласного бюджету, натомість в ОДА вирішили видати житло Даниленку, який нині живе і працює у Києві.

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«Чому так сталося - не знаю. Про те, що квартира має бути для Банзерука, говорилося ще як я працював у міській раді. І чому так сталося – це на совісті облдержадміністрації, що квартиру отримує людина, яка на Волині не проживає», - вважає голова облради.

У відповідь на це Ігор Дмитришин повідомив, що Данило Даниленко – двічі виграв титул чемпіона Європи, він – переселенець і останні роки виступає за Волинь. Крім того, він – один з кращих спортсменів України з бігу 400 м та 400 м з бар'єрами і має високі шанси потрапити на Олімпійські ігри. А Іванові Банзеруку хочуть купити квартиру цього року.

«Питання стоїть про 260 тисяч з обласного бюджету і стільки ж з міського, і ми постараємось закупити квартиру», - запевнив Дмитришин.

Натомість депутати облради зазначили, що це питання варто вивчити, кому ж все-таки цю квартиру треба видати.

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Теги: житло, спортсмени, Волинь
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Коментарі 1
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А чому сам спортсмени? Спорт - це чи не єдине хоббі,я ке чемусь фінансується з бюджету. А хтось хрестиком вишиває- давайте їм квартиру дамо нахаляву! Може, пора давати житло тим, хто дійсно його потребує? А не переводити і так не переповнений бюджет
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