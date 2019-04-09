Прокуратура взялася перевіряти можливі махінації з ремонтом доріг у селах під Луцьком

Законність дій посадовців Підгайцівської сільської ради під час ремонту доріг перевірять в межах кримінального провадження.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що, реагуючи на повідомлення ЗМІ, Волинська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження про можливу розтрату коштів, вчинену за попередньою змовою посадовими особами Підгайцівської сільської ради під час проведення ремонту доріг на території сільради (ч.3 ст. 191 КК України).У межах провадження слідчі перевірить законність дій посадовців та нададуть їм правову оцінку.Досудове розслідування провадить слідче управління ГУНП в області.Додають, що його хід перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури.Нагадаємо, стало відомо, щоПро це «12 каналу» розповів– один із підприємців, на якого оформляли підрядні роботи.За його словами, він працював майстром із вкладання бруківки у місцевій бригаді. Торік отримав пропозицію зареєструватися підприємцем для оформлення документів на ремонти. Взамін обіцяли – 10% від усіх отриманих з бюджету грошей.