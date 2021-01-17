Де на Волині безкоштовно здати біоматеріал для ПЛР-тесту на коронавірус. СПИСОК





Як повідомляють на сайті лабораторного центру, обов’язково лабораторне обстеження на COVID-19 з використанням методу ПЛР проводиться таким особам:



- пацієнти, з підозрою на захворювання на COVID-19;

- хворі з ознаками ГРВІ та грипу;

- пацієнти з позагоспітальною пневмонією або тяжким гострим респіраторним синдромом;

- контактні особи при появі симптомів, які не виключають COVID-19;

- особи, у котрих при проведенні дослідження методом ІФА виявлено IgA, IgМ, Ig G до нового коронавірусу.\



Інформують також, що на Волині працює 80 пунктів, у яких можна здати аналіз для ПЛР-тестування, які розташовані на базі медичних закладів. Результат заклад охорони здоров’я, який надсилав зразки для дослідження, отримає протягом 12-24 годин після доставки їх до лабораторії.



Адреси пунктів забору біоматеріалу:



Луцький р-н, с. Чаруків, вул. Вокзальна, 3-Б

м. Берестечко, вул. Незалежності, 79

м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, 20

м. Володимир-Волинський, вул. Першотравнева, 2

м. Володимир-Волинський, вул. Покровська, 20-А

м. Володимир-Волинський, вул. Франка, 9

м. Горохів, вул. Паркова, 22

м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43

м. Ківерці, вул. Філатова, 6

м. Ковель, вул. Вітовського, 22

м. Ковель, вул. Грушевського, 52

м. Ковель, вул. Театральна, 16

м. Луцьк, вул. Бенделіані,7

м. Луцьк, вул. Стефан и ка, 3-А

м. Луцьк, вул. Чорновола, 1

м. Луцьк, пр. Відродження, 13

м. Луцьк, пр-т Волі, 66-А

м. Любомль, вул. Брестська, 70

м. Нововолинськ, 5-й мікрорайон, 6

м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

м. Рожище, вул. Шилокадзе, 19

с. Бихів, вул. Незалежності, З

с. Білин, вул. Лесі Українки, З

с. Білостік, вул. Шкільна, 4-А

с. Бірки, вул. Поліська, 43 а

с. Боратин, вул. Центральна, 2-А

с. Велика Глуша, вул. Лесі Українки, З

с. Великий Обзир, вул. Вереснева, З

с. Велицьк, вул. Перемоги, 26-Б

с. Ветли, вул. Поліська, 133

с. Видерта, вул. Ковельська, 118

с. Вишнів, вул. Незалежності, 70

с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-Д

с. Гуща, вул. Прикордонників, 68

с. Доросині, вул. Фріда, 1

с. Дубова, вул. 1-го Травня, 8

с. Забужжя, вул. Шкільна, 11

с. Залаззя, вул. Малієвського, 33

с. Заріччя, вул. Зарічна, 13-А

с. Згорани, вул. Шевченка, 53

с. Карасин, вул. Молодіжна, 4

с. Лаврів, вул. Шкільна, 1

с. Липини, вул. Теремнівська, 100

с. Любитів, вул. Незалежності, 66

с. Нуйно, вул. Лесі Українки, 89

с. Облапи, вул. Незалежності, 102-А

с. Олеськ, вул. Незалежності, 33

с. Переела, вул. Миру, 3

с. Підгайці, вул. Шкільна, 24-А

с. Піддубці, вул. Вернигори, 1

с. Пнівне, вул. Шевченка, 4

с. Повурськ, вул. Київська, 50

с. Поромів, вул. Сонячна, 9

с. Почали, вул. Незалежності, 45

с. Прилісне, вул. Сойне, 6-А

с. Сереховичі, вул. Ярощука, 3

с. Сокіл, вул. Червоного Хреста, 7

с. Сошичне, вул. Миру, 16

с. Тоболи, вул. Миру, 11

с. Уховецьк, вул. Центральна, 16

с. Хотешів, вул. Гніван, 8

с. Черче, вул. Шкільна, 2

с. Щурин, вул. Незалежності, 7

смт Благодатне, вул. Перемоги, 20

смт Голоби, вул. Незалежності, 11

смт Головне, вул. Миру, 1

смт Дубище, вул. Зелена, 46

смт Іваничі, вул. Грушевського, 45

смт Колки, вул. Грушевського, 36

смт Локачі, вул. Івана Франка, 19

смт Луків, вул Ковельська, 40

смт Любешів, вул. Незалежності, 3

смт Люблинець, вул. Незалежності, 7

смт Маневичі, вул. Незалежності, 3

смт Ратне, вул. Газіна, 64

смт Стара Вижівка, вул. Шевченка, 6

смтТорчин, вул. Незалежності, 57

смт Турійськ, вул. Лікарська, 22

смт Цумань, вул. Філатова, 6

смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53-Б



Мапа пунктів тестування на COVID-19 МОЗ 17.01.2021 -



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України безкоштовно проводить обстеження методом ПЛР на виявлення РНК SARS-CoV-2 за скеруванням лікарів.Як повідомляють на сайті лабораторного центру, обов’язково лабораторне обстеження на COVID-19 з використанням методу ПЛР проводиться таким особам:- пацієнти, з підозрою на захворювання на COVID-19;- хворі з ознаками ГРВІ та грипу;- пацієнти з позагоспітальною пневмонією або тяжким гострим респіраторним синдромом;- контактні особи при появі симптомів, які не виключають COVID-19;- особи, у котрих при проведенні дослідження методом ІФА виявлено IgA, IgМ, Ig G до нового коронавірусу.\Інформують також, що на Волині працює 80 пунктів, у яких можна здати аналіз для ПЛР-тестування, які розташовані на базі медичних закладів. Результат заклад охорони здоров’я, який надсилав зразки для дослідження, отримає протягом 12-24 годин після доставки їх до лабораторії.Адреси пунктів забору біоматеріалу:Луцький р-н, с. Чаруків, вул. Вокзальна, 3-Бм. Берестечко, вул. Незалежності, 79м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, 20м. Володимир-Волинський, вул. Першотравнева, 2м. Володимир-Волинський, вул. Покровська, 20-Ам. Володимир-Волинський, вул. Франка, 9м. Горохів, вул. Паркова, 22м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43м. Ківерці, вул. Філатова, 6м. Ковель, вул. Вітовського, 22м. Ковель, вул. Грушевського, 52м. Ковель, вул. Театральна, 16м. Луцьк, вул. Бенделіані,7м. Луцьк, вул. Стефан и ка, 3-Ам. Луцьк, вул. Чорновола, 1м. Луцьк, пр. Відродження, 13м. Луцьк, пр-т Волі, 66-Ам. Любомль, вул. Брестська, 70м. Нововолинськ, 5-й мікрорайон, 6м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7м. Рожище, вул. Шилокадзе, 19с. Бихів, вул. Незалежності, Зс. Білин, вул. Лесі Українки, Зс. Білостік, вул. Шкільна, 4-Ас. Бірки, вул. Поліська, 43 ас. Боратин, вул. Центральна, 2-Ас. Велика Глуша, вул. Лесі Українки, Зс. Великий Обзир, вул. Вереснева, Зс. Велицьк, вул. Перемоги, 26-Бс. Ветли, вул. Поліська, 133с. Видерта, вул. Ковельська, 118с. Вишнів, вул. Незалежності, 70с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-Дс. Гуща, вул. Прикордонників, 68с. Доросині, вул. Фріда, 1с. Дубова, вул. 1-го Травня, 8с. Забужжя, вул. Шкільна, 11с. Залаззя, вул. Малієвського, 33с. Заріччя, вул. Зарічна, 13-Ас. Згорани, вул. Шевченка, 53с. Карасин, вул. Молодіжна, 4с. Лаврів, вул. Шкільна, 1с. Липини, вул. Теремнівська, 100с. Любитів, вул. Незалежності, 66с. Нуйно, вул. Лесі Українки, 89с. Облапи, вул. Незалежності, 102-Ас. Олеськ, вул. Незалежності, 33с. Переела, вул. Миру, 3с. Підгайці, вул. Шкільна, 24-Ас. Піддубці, вул. Вернигори, 1с. Пнівне, вул. Шевченка, 4с. Повурськ, вул. Київська, 50с. Поромів, вул. Сонячна, 9с. Почали, вул. Незалежності, 45с. Прилісне, вул. Сойне, 6-Ас. Сереховичі, вул. Ярощука, 3с. Сокіл, вул. Червоного Хреста, 7с. Сошичне, вул. Миру, 16с. Тоболи, вул. Миру, 11с. Уховецьк, вул. Центральна, 16с. Хотешів, вул. Гніван, 8с. Черче, вул. Шкільна, 2с. Щурин, вул. Незалежності, 7смт Благодатне, вул. Перемоги, 20смт Голоби, вул. Незалежності, 11смт Головне, вул. Миру, 1смт Дубище, вул. Зелена, 46смт Іваничі, вул. Грушевського, 45смт Колки, вул. Грушевського, 36смт Локачі, вул. Івана Франка, 19смт Луків, вул Ковельська, 40смт Любешів, вул. Незалежності, 3смт Люблинець, вул. Незалежності, 7смт Маневичі, вул. Незалежності, 3смт Ратне, вул. Газіна, 64смт Стара Вижівка, вул. Шевченка, 6смтТорчин, вул. Незалежності, 57смт Турійськ, вул. Лікарська, 22смт Цумань, вул. Філатова, 6смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53-БМапа пунктів тестування на COVID-19 МОЗ 17.01.2021 - за посиланнням

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