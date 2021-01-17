Де на Волині безкоштовно здати біоматеріал для ПЛР-тесту на коронавірус. СПИСОК
Сьогодні, 17:00
Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України безкоштовно проводить обстеження методом ПЛР на виявлення РНК SARS-CoV-2 за скеруванням лікарів.
Як повідомляють на сайті лабораторного центру, обов’язково лабораторне обстеження на COVID-19 з використанням методу ПЛР проводиться таким особам:
- пацієнти, з підозрою на захворювання на COVID-19;
- хворі з ознаками ГРВІ та грипу;
- пацієнти з позагоспітальною пневмонією або тяжким гострим респіраторним синдромом;
- контактні особи при появі симптомів, які не виключають COVID-19;
- особи, у котрих при проведенні дослідження методом ІФА виявлено IgA, IgМ, Ig G до нового коронавірусу.\
Інформують також, що на Волині працює 80 пунктів, у яких можна здати аналіз для ПЛР-тестування, які розташовані на базі медичних закладів. Результат заклад охорони здоров’я, який надсилав зразки для дослідження, отримає протягом 12-24 годин після доставки їх до лабораторії.
Адреси пунктів забору біоматеріалу:
Луцький р-н, с. Чаруків, вул. Вокзальна, 3-Б
м. Берестечко, вул. Незалежності, 79
м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, 20
м. Володимир-Волинський, вул. Першотравнева, 2
м. Володимир-Волинський, вул. Покровська, 20-А
м. Володимир-Волинський, вул. Франка, 9
м. Горохів, вул. Паркова, 22
м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
м. Ківерці, вул. Філатова, 6
м. Ковель, вул. Вітовського, 22
м. Ковель, вул. Грушевського, 52
м. Ковель, вул. Театральна, 16
м. Луцьк, вул. Бенделіані,7
м. Луцьк, вул. Стефан и ка, 3-А
м. Луцьк, вул. Чорновола, 1
м. Луцьк, пр. Відродження, 13
м. Луцьк, пр-т Волі, 66-А
м. Любомль, вул. Брестська, 70
м. Нововолинськ, 5-й мікрорайон, 6
м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7
м. Рожище, вул. Шилокадзе, 19
с. Бихів, вул. Незалежності, З
с. Білин, вул. Лесі Українки, З
с. Білостік, вул. Шкільна, 4-А
с. Бірки, вул. Поліська, 43 а
с. Боратин, вул. Центральна, 2-А
с. Велика Глуша, вул. Лесі Українки, З
с. Великий Обзир, вул. Вереснева, З
с. Велицьк, вул. Перемоги, 26-Б
с. Ветли, вул. Поліська, 133
с. Видерта, вул. Ковельська, 118
с. Вишнів, вул. Незалежності, 70
с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-Д
с. Гуща, вул. Прикордонників, 68
с. Доросині, вул. Фріда, 1
с. Дубова, вул. 1-го Травня, 8
с. Забужжя, вул. Шкільна, 11
с. Залаззя, вул. Малієвського, 33
с. Заріччя, вул. Зарічна, 13-А
с. Згорани, вул. Шевченка, 53
с. Карасин, вул. Молодіжна, 4
с. Лаврів, вул. Шкільна, 1
с. Липини, вул. Теремнівська, 100
с. Любитів, вул. Незалежності, 66
с. Нуйно, вул. Лесі Українки, 89
с. Облапи, вул. Незалежності, 102-А
с. Олеськ, вул. Незалежності, 33
с. Переела, вул. Миру, 3
с. Підгайці, вул. Шкільна, 24-А
с. Піддубці, вул. Вернигори, 1
с. Пнівне, вул. Шевченка, 4
с. Повурськ, вул. Київська, 50
с. Поромів, вул. Сонячна, 9
с. Почали, вул. Незалежності, 45
с. Прилісне, вул. Сойне, 6-А
с. Сереховичі, вул. Ярощука, 3
с. Сокіл, вул. Червоного Хреста, 7
с. Сошичне, вул. Миру, 16
с. Тоболи, вул. Миру, 11
с. Уховецьк, вул. Центральна, 16
с. Хотешів, вул. Гніван, 8
с. Черче, вул. Шкільна, 2
с. Щурин, вул. Незалежності, 7
смт Благодатне, вул. Перемоги, 20
смт Голоби, вул. Незалежності, 11
смт Головне, вул. Миру, 1
смт Дубище, вул. Зелена, 46
смт Іваничі, вул. Грушевського, 45
смт Колки, вул. Грушевського, 36
смт Локачі, вул. Івана Франка, 19
смт Луків, вул Ковельська, 40
смт Любешів, вул. Незалежності, 3
смт Люблинець, вул. Незалежності, 7
смт Маневичі, вул. Незалежності, 3
смт Ратне, вул. Газіна, 64
смт Стара Вижівка, вул. Шевченка, 6
смтТорчин, вул. Незалежності, 57
смт Турійськ, вул. Лікарська, 22
смт Цумань, вул. Філатова, 6
смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53-Б
Мапа пунктів тестування на COVID-19 МОЗ 17.01.2021 - за посиланнням.
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Як повідомляють на сайті лабораторного центру, обов’язково лабораторне обстеження на COVID-19 з використанням методу ПЛР проводиться таким особам:
- пацієнти, з підозрою на захворювання на COVID-19;
- хворі з ознаками ГРВІ та грипу;
- пацієнти з позагоспітальною пневмонією або тяжким гострим респіраторним синдромом;
- контактні особи при появі симптомів, які не виключають COVID-19;
- особи, у котрих при проведенні дослідження методом ІФА виявлено IgA, IgМ, Ig G до нового коронавірусу.\
Інформують також, що на Волині працює 80 пунктів, у яких можна здати аналіз для ПЛР-тестування, які розташовані на базі медичних закладів. Результат заклад охорони здоров’я, який надсилав зразки для дослідження, отримає протягом 12-24 годин після доставки їх до лабораторії.
Адреси пунктів забору біоматеріалу:
Луцький р-н, с. Чаруків, вул. Вокзальна, 3-Б
м. Берестечко, вул. Незалежності, 79
м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, 20
м. Володимир-Волинський, вул. Першотравнева, 2
м. Володимир-Волинський, вул. Покровська, 20-А
м. Володимир-Волинський, вул. Франка, 9
м. Горохів, вул. Паркова, 22
м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
м. Ківерці, вул. Філатова, 6
м. Ковель, вул. Вітовського, 22
м. Ковель, вул. Грушевського, 52
м. Ковель, вул. Театральна, 16
м. Луцьк, вул. Бенделіані,7
м. Луцьк, вул. Стефан и ка, 3-А
м. Луцьк, вул. Чорновола, 1
м. Луцьк, пр. Відродження, 13
м. Луцьк, пр-т Волі, 66-А
м. Любомль, вул. Брестська, 70
м. Нововолинськ, 5-й мікрорайон, 6
м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7
м. Рожище, вул. Шилокадзе, 19
с. Бихів, вул. Незалежності, З
с. Білин, вул. Лесі Українки, З
с. Білостік, вул. Шкільна, 4-А
с. Бірки, вул. Поліська, 43 а
с. Боратин, вул. Центральна, 2-А
с. Велика Глуша, вул. Лесі Українки, З
с. Великий Обзир, вул. Вереснева, З
с. Велицьк, вул. Перемоги, 26-Б
с. Ветли, вул. Поліська, 133
с. Видерта, вул. Ковельська, 118
с. Вишнів, вул. Незалежності, 70
с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-Д
с. Гуща, вул. Прикордонників, 68
с. Доросині, вул. Фріда, 1
с. Дубова, вул. 1-го Травня, 8
с. Забужжя, вул. Шкільна, 11
с. Залаззя, вул. Малієвського, 33
с. Заріччя, вул. Зарічна, 13-А
с. Згорани, вул. Шевченка, 53
с. Карасин, вул. Молодіжна, 4
с. Лаврів, вул. Шкільна, 1
с. Липини, вул. Теремнівська, 100
с. Любитів, вул. Незалежності, 66
с. Нуйно, вул. Лесі Українки, 89
с. Облапи, вул. Незалежності, 102-А
с. Олеськ, вул. Незалежності, 33
с. Переела, вул. Миру, 3
с. Підгайці, вул. Шкільна, 24-А
с. Піддубці, вул. Вернигори, 1
с. Пнівне, вул. Шевченка, 4
с. Повурськ, вул. Київська, 50
с. Поромів, вул. Сонячна, 9
с. Почали, вул. Незалежності, 45
с. Прилісне, вул. Сойне, 6-А
с. Сереховичі, вул. Ярощука, 3
с. Сокіл, вул. Червоного Хреста, 7
с. Сошичне, вул. Миру, 16
с. Тоболи, вул. Миру, 11
с. Уховецьк, вул. Центральна, 16
с. Хотешів, вул. Гніван, 8
с. Черче, вул. Шкільна, 2
с. Щурин, вул. Незалежності, 7
смт Благодатне, вул. Перемоги, 20
смт Голоби, вул. Незалежності, 11
смт Головне, вул. Миру, 1
смт Дубище, вул. Зелена, 46
смт Іваничі, вул. Грушевського, 45
смт Колки, вул. Грушевського, 36
смт Локачі, вул. Івана Франка, 19
смт Луків, вул Ковельська, 40
смт Любешів, вул. Незалежності, 3
смт Люблинець, вул. Незалежності, 7
смт Маневичі, вул. Незалежності, 3
смт Ратне, вул. Газіна, 64
смт Стара Вижівка, вул. Шевченка, 6
смтТорчин, вул. Незалежності, 57
смт Турійськ, вул. Лікарська, 22
смт Цумань, вул. Філатова, 6
смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53-Б
Мапа пунктів тестування на COVID-19 МОЗ 17.01.2021 - за посиланнням.
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