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На Волині екоінспектори врятували підстреленого лебедя

На Волині екоінспектори врятували підстреленого лебедя
На Волині держекоінспектори 18 січня врятували пораненого птаха.

Так, до екоінспекції звернулись мисливці, які знайшли підстреленого лебедя на території Сереховичівської територіальної громади, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Інспектори викликали ветеринара. Він оглянув та надав першу допомогу птаху.

Зі Старовижівщини лебедя транспортували до Луцького зоопарку.

Нагадаємо, що 16 січня у Рожищенському районі екоінспектори врятували лебедя.

На Волині екоінспектори врятували підстреленого лебедя
На Волині екоінспектори врятували підстреленого лебедя

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Теги: лебідь, порятунок, Волинь
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