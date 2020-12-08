На Волині екоінспектори врятували підстреленого лебедя





Так, до екоінспекції звернулись мисливці, які знайшли підстреленого лебедя на території Сереховичівської територіальної громади, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Інспектори викликали ветеринара. Він оглянув та надав першу допомогу птаху.



Зі Старовижівщини лебедя транспортували до Луцького зоопарку.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині держекоінспектори 18 січня врятували пораненого птаха.Так, до екоінспекції звернулись мисливці, які знайшли підстреленого лебедя на території Сереховичівської територіальної громади, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Інспектори викликали ветеринара. Він оглянув та надав першу допомогу птаху.Зі Старовижівщини лебедя транспортували до Луцького зоопарку.Нагадаємо, що 16 січня у Рожищенському районі екоінспектори врятували лебедя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію