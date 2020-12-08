На Волині екоінспектори врятували підстреленого лебедя
Сьогодні, 17:05
На Волині держекоінспектори 18 січня врятували пораненого птаха.
Так, до екоінспекції звернулись мисливці, які знайшли підстреленого лебедя на території Сереховичівської територіальної громади, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Інспектори викликали ветеринара. Він оглянув та надав першу допомогу птаху.
Зі Старовижівщини лебедя транспортували до Луцького зоопарку.
Нагадаємо, що 16 січня у Рожищенському районі екоінспектори врятували лебедя.
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Так, до екоінспекції звернулись мисливці, які знайшли підстреленого лебедя на території Сереховичівської територіальної громади, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Інспектори викликали ветеринара. Він оглянув та надав першу допомогу птаху.
Зі Старовижівщини лебедя транспортували до Луцького зоопарку.
Нагадаємо, що 16 січня у Рожищенському районі екоінспектори врятували лебедя.
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