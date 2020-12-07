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У Польщі українцеві за побиття чоловіка дали майже 2 роки тюрми

У Польщі українцеві за побиття чоловіка дали майже 2 роки тюрми
Апеляційний суд у Кракові виніс остаточний вирок українцеві, який вдарив поляка в обличчя.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dziennikpolski24.pl, 1 рік та 8 місяців має відсидіти у в’язниці громадянин України за вчинене правопорушення.

Інцидент трапився ще у 2018 році. Тоді перед одним із хостелів сильно п'яний громадянин Польщі, якого раніше виселили звідти через неплатежі та крадіжки, словесно образив 40-річного українця. Той у відповідь вдарив його одни раз в обличчю. Від удару поляк впав на землю і на мить втратив свідомість. Його відвезли до лікарні з переломом носа та серйозною черепно-мозковою травмою. Лікарям довелося робити операцію.

Судовий медексперт заявив, що травми чоловіка могли бути спричинені падінням, а не самим ударом, однак справа дійшла до суду. Там постраждалий всю вину звалив на українця, описуючи його як агресивного чоловіка, якого боялися навіть співвітчизники. Себе ж представив як спокійну людину, яка не зловживає алкоголем. Але свідки розповіли інше, вказавши, що саме він є пияком та часто провокував конфлікти.

Окружний суд у Кракові засудив громадянина України до 3-х років в’язниці за заподіяння серйозної шкоди здоров’ю потерпілому. У того після падіння виникли проблеми зі слухом. Водночас суд відмовив позивачеві у виплаті компенсації, зазначивши, що саме поляк спровокував інцидент.

Незадовго до оголошення вироку громадянин Польщі помер. Українець натомість оскаржив рішення суду. В апеляційній інстанції перекваліфікували кримінальну статтю й зменшили вирок громадянину України до 20 місяців позбавлення волі.

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Теги: суд, Польща, побиття, українець
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