У лікарні у Луцьку прооперують 4-х дітей, які постраждали під час катання на гірках. ВІДЕО





Про це розповіла Мирослава Набухотна.



Загалом за добу в медзаклад звернулося майже 40 дітей, більшість з них травмувалися під час катання на санчатах чи льодових гірках.



Один з травмованих - Захар Зозуль. Суспільному хлопець розповів, що сильно вдарив коліно, з'їжджаючи на ногах з гірки. Розповідає: підштовхнув хтось із друзів. Загалом на гірці разом із Захаром було близько сотні дітей.



"Раніше було 15-20 дітей, а зараз стало більше, стали багато кататися. Також побільшало травм, які потребують оперативного лікування, переломи зі зміщенням нижніх кінцівок і верхніх кінцівок. Так само і з черепно-мозковими травмами також", - каже лікарка.



Чимало дітей цієї доби звернулися до медиків з травмами голови. Частину неповнолітніх лікарі відпустили на амбулаторне лікування, решта - отримують лікування в стаціонарі.



Фото - ілюстративне.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласній дитячій чотирьом неповнолітнім, які травмувалися під час катання на гірках, проведуть операції.Про це розповіла Суспільному завідувачка ортопедо-травматологічного відділенняЗагалом за добу в медзаклад звернулося майже 40 дітей, більшість з них травмувалися під час катання на санчатах чи льодових гірках.Один з травмованих - Захар Зозуль. Суспільному хлопець розповів, що сильно вдарив коліно, з'їжджаючи на ногах з гірки. Розповідає: підштовхнув хтось із друзів. Загалом на гірці разом із Захаром було близько сотні дітей."Раніше було 15-20 дітей, а зараз стало більше, стали багато кататися. Також побільшало травм, які потребують оперативного лікування, переломи зі зміщенням нижніх кінцівок і верхніх кінцівок. Так само і з черепно-мозковими травмами також", - каже лікарка.Чимало дітей цієї доби звернулися до медиків з травмами голови. Частину неповнолітніх лікарі відпустили на амбулаторне лікування, решта - отримують лікування в стаціонарі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію