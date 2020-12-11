У лікарні у Луцьку прооперують 4-х дітей, які постраждали під час катання на гірках. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
В обласній дитячій чотирьом неповнолітнім, які травмувалися під час катання на гірках, проведуть операції.
Про це розповіла Суспільному завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Мирослава Набухотна.
Загалом за добу в медзаклад звернулося майже 40 дітей, більшість з них травмувалися під час катання на санчатах чи льодових гірках.
Один з травмованих - Захар Зозуль. Суспільному хлопець розповів, що сильно вдарив коліно, з'їжджаючи на ногах з гірки. Розповідає: підштовхнув хтось із друзів. Загалом на гірці разом із Захаром було близько сотні дітей.
"Раніше було 15-20 дітей, а зараз стало більше, стали багато кататися. Також побільшало травм, які потребують оперативного лікування, переломи зі зміщенням нижніх кінцівок і верхніх кінцівок. Так само і з черепно-мозковими травмами також", - каже лікарка.
Чимало дітей цієї доби звернулися до медиків з травмами голови. Частину неповнолітніх лікарі відпустили на амбулаторне лікування, решта - отримують лікування в стаціонарі.
Фото - ілюстративне.
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Про це розповіла Суспільному завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Мирослава Набухотна.
Загалом за добу в медзаклад звернулося майже 40 дітей, більшість з них травмувалися під час катання на санчатах чи льодових гірках.
Один з травмованих - Захар Зозуль. Суспільному хлопець розповів, що сильно вдарив коліно, з'їжджаючи на ногах з гірки. Розповідає: підштовхнув хтось із друзів. Загалом на гірці разом із Захаром було близько сотні дітей.
"Раніше було 15-20 дітей, а зараз стало більше, стали багато кататися. Також побільшало травм, які потребують оперативного лікування, переломи зі зміщенням нижніх кінцівок і верхніх кінцівок. Так само і з черепно-мозковими травмами також", - каже лікарка.
Чимало дітей цієї доби звернулися до медиків з травмами голови. Частину неповнолітніх лікарі відпустили на амбулаторне лікування, решта - отримують лікування в стаціонарі.
Фото - ілюстративне.
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