Якою буде в Луцьку та Волинській області на Водохреще
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 19 січня, на Водохреще, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22º морозу, місцями до 25º морозу, вдень 6-11º морозу.
У Луцьку заввтрра також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22º морозу, вдень 6-8º морозу.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22º морозу, місцями до 25º морозу, вдень 6-11º морозу.
У Луцьку заввтрра також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22º морозу, вдень 6-8º морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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