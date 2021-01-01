Якою буде в Луцьку та Волинській області на Водохреще





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22º морозу, місцями до 25º морозу, вдень 6-11º морозу.



У Луцьку заввтрра також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22º морозу, вдень 6-8º морозу.

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